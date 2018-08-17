Что могут означать очередные замены в правительстве? 17.08.2018, 22:49

Лукашенко всегда менял руководство правительства перед началом крупного кризиса.

Лукашенко продолжает показательную порку правительства. Сегодня он провел совещание в деле назначения новых министров, на место тех, кого он уволил по итогам своей поездки в Оршу. Что может означать очередное «перетряхивание» cовмина и чего ожидать белорусам - в материале Станислава Ивашкевича для «Белсата».

Угрозы Александра Лукашенко, похоже, пока остались отчасти угрозами, но перетряхивание в правительстве могут свидетельствовать о тревожных сигналах в экономике. К такому выводу пришли опрошенные специалисты по итогам сегодняшнего совещания у Лукашенко.

Министры промышленности и строительства потеряли свои портфели по итогам визита Лукашенко в Оршанской район, где он сурово раскритиковал своих подчиненных за ненадлежащее исполнение поручений в деле развития региона.

«На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства. Всей верхушки! », - потребовал Лукашенко во вторник.

В течение последних 15 лет отставки высшего руководства правительства происходили накануне крупного экономического кризиса. Так, премьер-министр Сергей Сидорский ушел в отставку в декабре 2010 года - за пару месяцев до обвальной девальвации 2011-го. А его преемника - Михаила Мясниковича - Лукашенко за год до выборов уволил с должности в начале обвала белорусского рубля, в декабре 2014-го. Сегодня Лукашенко также упоминал об экономических проблемах.

«Вопрос надо решать не затягивая, чтобы не допустить неконтролируемого развития прежде всего отрицательных процессов в экономике. Да и положительных, чтобы не упасть», - отметил он.

Специалисты подтверждают: над белорусской экономикой сейчас нависают угрозы как внешние:

«Первое, что говорил и Лукашенко, - это абсолютно очевидное давление России. Второе - это не очень благоприятная ситуация на рынках развивающихся стран. То, что происходит с турецкой лирой, с индийской рупией, особенно с турецкой лирой», - объясняет экономист Сергей Чалый.

Так и угрозы внутренние...

«Проблемные долги предприятий, которые никуда не делись. И пока исчерпаны все варианты решения этой проблемы, в кавычках решения, которые сводится к тому, что давайте переведем их из одного кармана в другой », - добавляет Чалый.

Правда, по мнению опрошенных нами специалистов, экономическое ухудшение от упомянутых процессов почувствуется в Беларуси не сразу и не в один момент, как в случаях предыдущих отставок премьер-министров. Впрочем, и отставка премьера пока под вопросом. На сегодняшнем совещании Лукашенко уже говорил о замене не руководство правительства, а только отдельных его членов.

«Если бы Лукашенко выполнял все те угрозы, которые он озвучивает, то в Беларуси бы уже несколько составов правительства сидела бы в тюрьме», - комментирует политолог Валерий Карбалевич.

Специалисты однако сходятся на том, что суровые высказывания Лукашенко по итогам визита в Оршу, вероятно, вызванны признаками провала идеи региональной модернизации. Так же ранее провалилась попытка модернизировать силами чиновничьего аппарата отдельные отрасли производства - в том числе цементную и деревообрабатывающую.

«Модернизация предусматривает рыночные методы. А тут же предложено модернизировать административно-командными методами. Они не эффективны в самой своей природе», - подытоживает политолог.

Кстати, «последние предупреждения» в адрес правительства Михаила Мясниковича начали звучать в 2012 году - накануне двухлетней стагнации белорусского экономики, которая потом переросла в двухлетнюю рецессию. Теперь же Евразийский банк реконструкции в своем аналитическом докладе заявил, что Беларусь на сегодня отчасти исчерпала свои ресурсы восстановительного роста.