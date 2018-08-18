Судья по делу Манафорта получал угрозы своей жизни 3 18.08.2018, 8:01

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Пол Манафорт

Решение суда откладывается до понедельника.

Окружной судья Т.С. Эллис, председательствующий в процессе над бывшим главой предвыборной кампании президента Трампа Полом Манафортом, утверждает, что получал угрозы жизни, и теперь его охраняют судебные приставы, сообщает «Голос Америки».

По словам судьи, «охрана сопровождает его повсюду», «даже в гостиницу».

В пятницу журналисты пытались узнать у Эллиса имена присяжных, но судья отклонил эту просьбу, сославшись на соображения безопасности. Эллис сказал, что если он раскроет имена присяжных, в их адрес тоже могут начать поступать угрозы, и он хочет защитить их «покой и безопасность».

В пятницу, на второй день обсуждения присяжными дела Манафорта, президент Трамп назвал суд над Манафором «печальным» событием.

«Я думаю, что весь судебный процесс над Манафортом – это очень печально, если вы посмотрите на то, что там происходит», – сказал Трамп в пятницу журналистам в Белом доме. «Он работал на меня очень недолго, – сказал Трамп и добавил, – но вы знаете, что? Он очень хороший человек. И это очень печально, что они сделали с Полом Манафором».

Трампа спросили о возможном помиловании 69-летнего Манафорта, но президент отказался отвечать на этот вопрос.

Суд присяжных, состоящий из шести мужчин и шести женщин, приступил к совещанию за закрытыми дверями в четверг в здании суда в Вирджинии. В ходе обсуждения присяжные задали судье четыре вопроса, в том числе попросили разъяснить смысл понятия «обоснованное сомнение». Согласно американскому законодательству, вина обвиняемого должна быть доказана «вне всяких обоснованных сомнений», иначе обвинительного приговора может не последовать.

Другие вопросы касались конкретных деталей налогового и банковского мошенничества.

Решение по суду над Манафортом откладывается до понедельника.