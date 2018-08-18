Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Цинциннати 1 18.08.2018, 8:06

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Белорусская теннисистка сразится с первой ракеткой мира.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира серии «Премьер» в американском Цинциннати с призовым фондом 2 874 299 долларов, пишет tut.by.

В четвертьфинальном матче Арина Соболенко (№ 34 WTA) победила 13-ю ракетку мира американку Мэдисон Киз — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Соболенко — Киз — 6:3, 6:4

Эйсы 6−8.

Двойные ошибки 4−1.

Невынужденные ошибки 12−20.

Попадание первой подачи 61%-69%.

Выигрыш первой подачи 79% (38 из 48) — 76% (29 из 38).

Выигрыш второй подачи 45% (14 из 31) — 29% (5 из 17).

Реализация брейк-пойнтов 67% (2 из 3) — 0% (0 из 10).

Выходы к сетке 71% (5 из 7) — 86% (6 из 7).

Активно выигранные очки 19−25.

Все выигранные очки 54% (73 из 134) — 46% (61 из 134).

Белоруска сумела добиться победы, уступив сопернице в количестве эйсов (6−8) и совершив больше двойных ошибок (4−1). При этом Соболенко почти в два раза меньше допустила невынужденных ошибок (12−20) и не позволила американке реализовать ни одного брейк-пойнта (из 10), а сама реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов.

В полуфинале соперницей 20-летней Арины станет 1-я ракетка мира 26-летняя румынка Симона Халеп. В четвертьфинале она обыграла украинку Лесю Цуренко (№ 44 WTA) — 6:4, 6:1.

Прежде Халеп и Соболенко играли друг против друга однажды — в январе 2018-го в четвертьфинале турнира в китайском Шэньчжэне сильнее оказалась румынка (6:2, 6:2).

В другом полуфинале сыграют чешка Петра Квитова (№ 6 WTA) и Кики Бертенс (№ 17 WTA) из Нидерландов.