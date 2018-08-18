Гастрольная постановка театра одного актера в Орше 23 Валерий Карбалевич

18.08.2018, 8:11

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Чиновники перестали бояться Лукашенко?

Как говорил бывший премьер России Виктор Черномырдин, никогда такого не было, и вот тебе снова. Действительно, последний раз такой разнос состоялся в ноябре 2013 года на «Борисовдреве». Был долгий перерыв.

Громкая, скандальная, резонансная поездка Лукашенко в Оршу запомнилась «разносом», специально показанным всеми государственными СМИ. Но мне кажется, стоит посмотреть на эти события в более широком контексте. Думаю, о феномене Орши можно говорить вот в каком плане.

Как Лукашенко захотел модернизировать промышленность?

В 2013 году Лукашенко загорелся идеей модернизации промышленности. Выступая в тот год в национальном собрании с посланием, он 59 раз упомянул это слово. Лукашенко приказал на каждом предприятии разработать план модернизации, чтобы в ближайшее время перевернуть страну.

Однако тот грандиозный проект, как и можно было ожидать, провалился. Дело не только в том, что для его реализации требовались огромные деньги. Подход к его осуществлению был чисто советским. Посчитали, что следует заменить старые станки на новые, и завод заработает. Вот в деревообрабатывающей отрасли как раз так и сделали. Но большинство предприятий так и остались убыточными. Ведь в рыночной экономике есть такие вещи, как поиск рынков сбыта, конкуренция, маркетинг и др.

Казалось, Лукашенко получил урок, усвоил его и больше в подобные авантюры не полезет. Произошла определенная коррекция экономической политики. В конце прошлого года было принято 10 декретов и указов по поддержке бизнеса. Государственные СМИ утверждали, что взят курс на «раскрепощение деловой инициативы».

Поэтому, когда год назад Лукашенко вдруг приказал поднять Оршанский район «из руин и пепла», кажется, мало кто из чиновников воспринял это всерьез. Ведь мало ли было Лукашенко высказано утопических идей? И задача довести среднюю зарплату в 2018 году до 1500 рублей. И за два месяца ликвидировать безработицу. И снизить себестоимость продукции на 25% в 2016 году, либо проект по производству мраморного мяса. Кто сейчас помнит обо всех этих смешных приказах? Думаю, так же правительство и другие институты отнеслись и к тому приказу по восстановлению Орши.

Лукашенко возвращается к самому себе 10-15-летней давности?

Но кажется, что идея осуществить модернизацию средних по размеру городов захватила Лукашенко. Причем, в рамках курса на «раскрепощение деловой инициативы» можно было бы попытаться решить эту проблему по-другому, рыночными методами. Например, перевести ту же Оршу на льготный налоговый режим, превратить город в оффшорную зону, чтобы туда пошел бизнес, продать государственные предприятия частнику за бесценок.

Однако Лукашенко требует реализовать этот проект как раз привычными административно-командными методами. Кстати, вспомним и недавнюю национализацию Оршанского авиаремонтного завода. Это рецидив старой болезни? Если модернизация по отраслям производства провалилась, то почему модернизация по регионам может иметь перспективу?

И вот публичный «разнос» чиновникам после длительного перерыва вернулся в арсенал образа жесткого руководителя.

Если добавить сюда «дело БелТА» как симптом перехода к явным политическим репрессиям, то вырисовывается какая-то новая или, может, скорее старая мозаика. То есть складывается впечатление, что Лукашенко возвращается к самому себе 10-15-летней давности, к привычным методам правления. Почему?

Здесь может быть много причин. Прежде всего потому, что эти методы раньше хорошо работали в смысле укрепления власти.

Перестали ли чиновники бояться правителя?

Но я обратил внимание на важный нюанс Оршанского разноса. Его лейтмотив заключается в том, что чиновники не выполнили приказ Лукашенко.

«Почему провалены и не выполнены поручения президента?.. Он сидел, не мог отремонтировать крышу - выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал?.. Я поставил публично перед народом железобетонную задачу. Решить - и точка. А вы занялись саботажем ... Пофигистское отношение правительства к поручениям».

Повторяющееся косвенное упоминание о себе («президент») - своеобразная примета. Она используется только в случаях, когда Лукашенко хочет подчеркнуть недопустимое, недостаточно трепетное отношение к его статусу. То есть, в переводе на понятный язык, это означает, что чиновники перестали бояться правителя. В персонифицированном авторитарном режиме это огромная угроза власти.

Да и уровень страха в обществе снизился. И все это, как, возможно, считает Лукашенко, стало последствием определенной коррекции политики в сфере экономики, общественной жизни, внешней политики. То, что в СМИ условно назвали «либерализацией».

И он решил немного открутить эту ситуацию назад, показать, кто в доме хозяин. Отсюда и кампания против коррупции, и погром крупнейших СМИ, и разнос правительству, другим чиновникам, случившийся в Орше. Поэтому, возможно, мы наблюдаем симптомы политических «заморозков».

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»