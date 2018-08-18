«Тунеядские комиссии»: Беларусь возвращается в Средневековье? 41 18.08.2018, 8:13

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Во всем этом больше всего возмущает сам ход мышления власти.

В регионах заканчивается формирование участковых комиссий по определению «тунеядского» статуса граждан. Они будут решать, кто находится в «тяжелых личных обстоятельствах» и может быть освобожден от оплаты услуг по полной стоимости, пишет Николай Дедок для сайта «Новы час».

Это знаменитое фото может вместе с картинами весенних протестов стать настоящим символом «тунеядского» декрета. На нем изображен паттерн взаимоотношений между властью и населением: Всесильный начальник vs молчаливые подчиненные. И паттерн этот еще более закрепляется с созданием «тунеядских» комиссий, которые уже созданы в ряде регионов Беларуси.

Кто будет в них входить: председатели администраций различного уровня, идеологи, милиционеры, налоговики, главные врачи, руководители государственных предприятий. Короче, примерно все те же «бойцы государственного фронта», которые работают в избирательных комиссиях, наполняют собой ряды «Белой Руси» и привычно голосуют за Лукашенко.

Во всем этом больше всего возмущает сам ход мышления власти и ее принципиальные допущения: одних граждан, формально равных по Конституции, наделяют правом решать судьбу других, и не просто в какой-то отдельной правовой ситуации (как с судом или милицией), а наделяют их правом передвинуть человека в другую социальную касту - «тунеядцев», что означает автоматическую социальную стигму и финансовое бремя. Вопрос: этим людям, пусть и наделенным властью в пределах своих полномочий, на основании чего им предоставляются полномочия определять социальный статус человека?

Этот социальный статус, кроме прочего, является, как уже сказано, настоящей стигмой. Понятие «тунеядца» уже на сегодня сильно криминализируеться государством (о чем, кстати, уже давно говорят правозащитники). На это работают передачи по телевидению, где людей без работы выставляют в исключительно негативном виде, обязательные упоминания «нигде НЕ работающий» в случаях, когда нужно испортить впечатление о человеке, и псевдомудрые сентенции пропагандистов о том, что тот, кто не платит налоги со своей работы, - паразит на теле общества.

Этот дискурс работает на устойчивую криминализацию целого слоя населения, и даже более того: составляет некое подобие сословного общества вроде средневекового, где пребывание в определенной социальной страте (слое) почти полностью решала твой дальнейшей судьбе в обществе.

Власть решать, кто к какому сословию принадлежит, данная узкой группе людей - мягко говоря, не специалистов в социальных вопросах, которые будут выслушивать заверения, просьбы и мольбы рабочих и вчерашних студентов. А выслушав, решать, чье жизненное положение действительно тяжелое, а кто может и потерпеть. Это, помимо прочего, означает и то, что людям придется без своей воли вываливать перед незнакомыми дядями и тетками подробности своей личной жизни. А главный врач Татьяна Филипповна вместе со старшим участковым Игорем Петровичем будут решать: является третий внебрачный ребенок молодой матери «трудными жизненными обстоятельствами» или нет.

Не стоит и говорить, что граждане, заподозренные в нелояльности местным властям, деревенские и поселковые «бузотеры», которые имели неосторожность когда-то перейти дорогу начальству и, конечно, политические активисты будут лишены даже мельчайших прав на царскую милость.

К чему приведет практика этих комиссий? Идея наделять высших в иерархии людей определять социальный статус ниже - в общем мало соотносится не только с принципом равенства всех перед законом, но и с декларируемыми (но давно заброшенными) прокламациями «социального государства».

Сословность белорусского общества от деятельности таких априори несправедливых институтов, сразу углубится. Бедность, наоборот, возрастет, так как можно не сомневаться, что комиссиям будет дан приказ экономить бюджетные деньги и не слишком лояльничать с тунеядцами.

И, конечно, такие ситуации только увеличат уровень озлобленности в обществе и ненависть одних граждан Беларуси к другим.

Да и трудно воздержаться от злости, глядя на то, как сытый судить голодного.