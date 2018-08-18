Путин своими руками уничтожает рынки сбыта для «Газпрома» 3 18.08.2018, 8:15

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Европа будет искать альтернативные источники своей энергобезопасности.

8 августа президент России Владимир Путин намерен посетить Германию и встретиться с канцлером Ангелой Меркель. Официально озвучены три темы – Украина, Сирия, "Северный поток-2". Но на самом деле главная причина встречи - в том, что Западу необходимо контролировать главу РФ, считает российский финансист и блогер Слава Рабинович.

О том, как Путин уже получил "щелчок по носу" и что о главе Кремля понял Запад, Рабинович рассказал в первой части интервью UAportal.

- Как вы думаете, почему Путин летит в Германию на встречу с Меркель? С чем связаны такая спешка, такая экстренность?

- Насколько я помню, это запланированная встреча, она не является экстренной. Пока что сам Путин не приземлен персональными санкциями. Поскольку его свобода перемещений пока еще существует, я думаю, что он будет продолжать рыпаться, а западные лидеры, наверное, будут продолжать с ним встречаться.

Не потому, что имеются элементы какого-то тайного сговора или еще чего-то подобного. Просто они открыты для встречи с ним для того, чтобы пытаться контролировать его шаловливые пальчики по поводу как ядерной кнопки, так и других его преступных действий, коих, кроме ядерной кнопки, там полно.

Поэтому как раз в этом визите я не вижу ничего особенного.

Но заметьте: он не летит в Великобританию, где он является ответственным за террористическую атаку на территории этой страны. Вспомните также, что он получил очень публичный и позорный щелчок по носу с отзывом приглашения Дональда Трампа посетить Белый дом.

Поэтому Путин может ехать, он едет, а такие главы государств как Меркель держат двери открытыми, пока мировое сообщество не перевело Путина в статус позднего Каддафи, когда против лично Каддафи были введены персональные санкции.

В период раннего, или не позднего, Каддафи он тоже ездил по миру.

- Вы сказали, западные лидеры готовы встречаться с Путиным, чтобы пытаться его контролировать. А есть ли у них необходимые рычаги для этого? Если да, в чем они состоят?

- Не больше, чем главврач или какой-то консилиум врачей, которые заходят в палату к человеку, который безумно вертит глазами и называет себя Наполеоном. Примерно такие рычаги.

Единственное, что в приведенном мной примере такой буйнопомешанный больной сидит в изолированной от всех палате, но в случае с Путиным, к сожалению, этот персонаж еще не изолирован.

Но к Гааге он, в принципе, постепенно добирается, судя по его деятельности.

Если и когда Российскую Федерацию признают государством, спонсирующим международный терроризм, то, наверное, и разговоры будут другие, и свобода передвижения будет ограничена.

- Повестка дня встречи в Германии включает 3 вопроса: Украина, Сирия, "Северный поток-2". По вашим оценкам, можно ли по одному из этих направлений ожидать сенсации?

- Как таковых сенсаций я не вижу вообще нигде, потому что представления Путина о современном мире находятся на уровне, самое позднее, середины-конца XIX века. Возможно, во время проблесков сознания он перешагивает в начало XX века. Но это никоим образом не является XXI веком.

Все остальные давным-давно оперируют в представлениях XXI века.

Поэтому представления о мире у них настолько разные. Сенсации я не жду, но какая-то торговля возможна.

- Исходя из того, что вы сказали, я могу сделать вывод о том, что в принципе невозможен некий сепаратный союз между Путиным и Меркель, например, с целью получения Европой недорогого газа?

- Что значит "получения Европой недорогого газа"? Если Россия будет шантажировать Европу, то Европа будет искать альтернативные источники своей энергобезопасности, что она, собственно говоря, и делает уже много лет подряд.

Так что Путин, в принципе, своими руками только уничтожает в этом отношении рынки сбыта для "Газпрома". Если бы Россия не шантажировала Европу, если бы не использовала энергоресурсы и газ, в том числе в качестве стратегического оружия, то, думаю, положение России как надежного торгового партнера было бы гораздо сильнее.

Чем дольше эта история будет продолжаться и чем большим будет газовый террор и шантаж, тем быстрее мы увидим Европу, отвязанную от российского газа.

А что касается попытки получить чью-то лояльность и подкупа политиков путем снижения цен и явных уступок, чтобы получить свободу действий, ведущую к еще большим преступлениям путинской ОПГ (организованной преступной группировки, – прим.), то, по-моему, по большому счету, эта история уже отходит в прошлое.

Потому что у Запада есть консолидированная позиция. Она вырабатывалась на протяжении последних четырех лет. Некоторые политики 4 года назад могли в каком-то немом изумлении наблюдать аннексию Крыма, горячую фазу войны на Донбассе и сбитый "Боинг" и, возможно, разделялись на какие-то лагеря, включая лагерь так называемых симпатизантов Путина и тех, кто говорил: "Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка!"

Были люди, которые предлагали понять позицию Путина, понять, почему это происходит и, возможно, даже подвести туда какую-то теоретическую базу – о том, что Путин говорил о расширении НАТО, о том, что не надо Россию загонять в угол, о том, что это (Украина, - прим.) - особая сфера влияния Российской Федерации…

В общем, все эти разговоры в пользу бедных на данный момент прекращены. Потому что в основной своей части, кроме каких-то маргинальных политиков крайне левого и крайне правого толка, которых реально при помощи денег спонсирует Путин, отсекая крайние спектры мирового политикума, который финансируется из Кремля, все остальные уже насытились по горло все большими и большими преступлениями Путина и его ОПГ.

Консолидированная позиция объединенного Запада укрепляется все больше. И за это мы можем благодарить самого же Путина, потому что он таки демонстрирует не только из года в год, не только из месяца в месяц, но и изо дня в день, что у него вообще нет никаких берегов. Что можно устраивать террористические атаки с использованием химических, бактериологических, радиоактивных веществ массового поражения на территории суверенных государств, что можно вмешиваться в демократические институты, включая институт выборов во многих странах мира, наносить удары фактически в сердце самих институтов демократии других стран. И он думает, что за это ничего не будет?

Консолидированный Запад ему говорит: "Нет, стоп-машина. Так не бывает". За это что-то будет, и будет очень больно.

Но я думаю, что о том экзистенциальном выборе, который сделал Путин – выборе объявить войну Западу, всему цивилизованному миру – он успел оповестить всех. Это теперь понимает подавляющее большинство политиков, и не только политиков, в мире.

Исходя из этого, уже включены механизмы сдерживания и будут включены еще более жесткие механизмы сдерживания. В этой системе координат, конечно же, находится и канцлер Германии Ангела Меркель.