Трамп - Путину: США остаются в Сирии 1 18.08.2018, 8:28

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Вашингтон продолжит свою миссию до полного разгрома ИГ.

Президент США Дональд Трамп заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Штаты продолжат сохранять свое военное присутствие в Сирии и будут это делать до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка Исламское государство, сообщает "Новое время".

Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

"Не должно быть сомнений относительно позиции президента по дальнейшему присутствию США в Сирии. Мы находимся там для разгрома, окончательного разгрома ИГ. И в этом заключается послание, которое президент передал президенту Путину, и это то послание, которое все мы передали всем нашим собеседникам", − отметил Саттерфилд.

Дипломат напомнил журналистам, что между США и РФ налажено несколько каналов взаимодействия по Сирии - Вашингтон взаимодействует с Москвой по ситуации в Сирии на политическом уровне, а также на уровне представителей Вооруженных сил двух стран.