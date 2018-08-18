В Минске неожиданно сгоняют людей на загадочный субботник 44 18.08.2018, 8:34

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Cтолица выходит на субботник вслед за Оршей.

В распоряжении tut.by оказался документ, подписанный главой Мингорисполкома, о работе в выходные дни 18 и 19 августа.

В документе сказано, что «в целях безусловного выполнения поручения главы государства о наведении порядка», а также «в связи с поручением главы aдминистрации Лукашенко Натальи Кочановой от 16 августа» главам администраций районов необходимо привлечь к работе в выходные дни 18 и 19 августа «работников администраций районов, предприятий и организаций для наведения порядка на закрепленных территориях».

Распоряжение Шорца направлено в «Минское городское жилищное хозяйство», «Зеленстрой», «Горремавтодор», а также в администрации районов столицы.

Кстати, сегодня в Мингорисполкоме прошло заседание рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий с участием представителей санитарно-эпидемиологической службы, «Минскэнерго», ЖКХ.