В Минске неожиданно сгоняют людей на загадочный субботник

В Минске неожиданно сгоняют людей на загадочный субботник44
- 18.08.2018, 8:34
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Cтолица выходит на субботник вслед за Оршей.
В распоряжении tut.by оказался документ, подписанный главой Мингорисполкома, о работе в выходные дни 18 и 19 августа.
В документе сказано, что «в целях безусловного выполнения поручения главы государства о наведении порядка», а также «в связи с поручением главы aдминистрации Лукашенко Натальи Кочановой от 16 августа» главам администраций районов необходимо привлечь к работе в выходные дни 18 и 19 августа «работников администраций районов, предприятий и организаций для наведения порядка на закрепленных территориях».
Распоряжение Шорца направлено в «Минское городское жилищное хозяйство», «Зеленстрой», «Горремавтодор», а также в администрации районов столицы.
Кстати, сегодня в Мингорисполкоме прошло заседание рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий с участием представителей санитарно-эпидемиологической службы, «Минскэнерго», ЖКХ.