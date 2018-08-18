«Весь офис «Газпрома» говорил, что матч куплен»: что пишут на форуме минского «Динамо» 15 18.08.2018, 9:16

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Болельщики до сих пор спорят, был ли матч договорным.

Несколько мнений из гостиной фанатов минского «Динамо» «Девятки». Болельщики спорят, мог ли этот матч быть договорным, пишет nn.by.

Не думал, что скажу это, но спасибо «Беларусь-5», что не показывали этот позор

BiancoBlu

Что-то подсказывает, что в этой истории есть след усов надежды, наших!

Нуу

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Неужели реально Николич отказался участвовать в этом долбанном театре?

t.a.w.

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Друзья, я работаю в «Газпроме» в новой башне в Петербурге. И уже вчера все здание говорило, что матч куплен и дело в кредите для Лукашенко. Не волнуйтесь, команде просто приказали.

Арсень

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Не верю я в этот бред про слив матча. Бред это все. А наши сегодня просто опозорились. И не надо говорить, что это же типа ЗЕНИТ! Сенит, несмотря на свое бабло, не более, чем средняя, по европейским меркам команда, это не «Барселона» и не «Реал», и Дзюба это не Криштиану. А наши просто опозорились. Знаете, я уверен, БАТЭ никогда бы так не слил. Они бы зубами, чем угодно, с мясом бы вырвали нужный им результат. Поэтому, они и флагман сейчас. А наши … так, тьфу. Не знаю, что будет дальше, но сейчас как-то даже пох на них стало. Плевать, какое они там место займут в чемпионате.

Hv

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Ну блин, это реальная разница в классе команд, в ценах команд, БАТЭ бы тоже влетел. Могло повезти, но не повезло. Боролись как могли, гол при счете 0:4 тому подтверждение, но было совершенно очевидно, что даже при счете 1: 4 можно было поставить на проход Зенита любую незначительную сумму и не прощитаться. На самом деле Динамо - молодцы! За то, что продержались 90 минут, за то, что забили обратный, но по факту уже в первом тайме было видно, что будет трындец, «Зенит» забьёт столько, сколько будет нужно, если только нашим не повезет. Не повезло.

Akar

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Почему это «договорняк»:

1. Сынок не вышел, так как если вскроется «договорняк», то для него это равносильно концу карьеры;

2. Николич в запасе. Как так? Лидер в запасе, играют бревна, или он отказался в этом участвовать;

3. Все стандарты - голы Горбунова. Или у Зенита уже мастера такие, что покруче Роналдо?

4. Постоянно валили в штрафной всех подряд, и специально в безобидных ситуациях. Судья хорошо, что не все поставил;

5. В меньшинстве Зенит забил 4 гола, при этом отигравшись в овертайме. Да ну нах…

6. Гуренко с Виталиком Кутузовым дружил в Италии. Почитайте, чем там карьера этого «итальянца» закончилась в Бари….

Совпадения? Не думаю?

Только Правда, Живите по Правде

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Ладно, победу 4:0 не забрать - это уже история и те эмоции тоже здорово, что были. Обидно, но Зенит эту победу тоже заслужил. Пусть теперь Питер играет.

Axe

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Ну, ребята, ну какой договорняк? Ну, алё! Вы вообще в курсе как играют договорняки?

Хотя понятно, откуда такие мысли берутся - как только необъяснимый результат, так сразу всех тянет в сторону теорий заговора.

Не договорняк это. Просто наш уровень… К сожалению…

Ingvar_Gunn, London