Родительство в Беларуси – не для бедных 7 18.08.2018, 9:50

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Иллюстрационное фото

Чиновники могут отобрать детей у бедных родителей.

Забрать трехмесячного ребенка у родителей. Для этого, кажется, нужна серьезная причина, вроде опасной ситуации в доме или асоциальных родителей. Но оказывается, что в Беларуси причиной отбора ребенка у родителей может стать… бедность, пишет сайт телеканала «Белсат».

Ребенка у родителей забрали – так постановил Лоевский райисполком, не обращая внимания на то, что трехмесячный Максим Ковзик еще ни одного дня не провел дома. Внимание местной Комиссии по делам несовершеннолетних привлекло прошлое отца младенца, который с матерью мальчика живет без брака. Его характеризуют как склонного к насилию безработного. Состоит на учете в наркологическом кабинете. Семья не согласна.

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