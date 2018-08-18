Cколько стоит собрать в школу первоклассника? 10 18.08.2018, 10:43

1,325

Фото: соцсети

Начало школьного года довольно чувствительно ударит по карманам родителей.

Корреспондент «Брестской газеты» подсмотрела цены на школьные товары в канцелярских торговых точках, супермаркетах и интернет-магазинах, пункты самовывоза которых есть в городе над Бугом.

В этом году, собрать в первый класс мальчика можно будет на сумму от 125,98 до 2 702,87 белорусского рубля, девочку — от 116,52 до 2 469,98 рубля.

Источник: b-g.by

По подсчетам МАРТ, в 2018 году оптимальная экипировка, включая одежду, обувь, галантерейные товары (ранец, сумка), школьные письменные и канцелярские принадлежности, обойдется родителям школьников младших классов от 145 до 750 рублей, для старших классов — от 214 до 900, рассказала БелТА начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская.