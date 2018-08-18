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Трамп: Я выполнил обещание и сделал Америку великой

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  • 18.08.2018, 10:49
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Президент США предложил посмотреть на положение в армии и рыночные показатели.

В своем Twitter глава Белого дома устроил полемику с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо относительно величия США. «Я уже вернул Америке величие. Достаточно посмотреть на рыночные показатели, уровень занятости, положение в армии. А дальше все будет только лучше», — похвастался Дональд Трамп, сообщает РБК.

«Сделать Америку снова великой» было основным лозунгом предвыборной кампании Трампа. Так в его штабе хотели дать народу понять, что кандидат намерен исправить ошибки, допущенные его предшественниками на посту президента.


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