Россияне приедут в Беларусь, чтобы подсчитать яблоки и помидоры

Россияне приедут в Беларусь, чтобы подсчитать яблоки и помидоры8
- 18.08.2018, 10:59
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Россельхознадзор будет искать «санкционку».
Инспекторы Россельхознадзора хотят убедиться, что в Россию поставляется белорусская продукция, а не "санкционка".
С 20 по 24 августа они посетят несколько белорусских предприятий-производителей яблок и томатов (открытого и защищенного грунта). Задача — сравнить объемы производства и объемы поставок в РФ.
В сообщении Россельхознадзора отмечается, что инспекция проводится "в связи с достигнутыми договоренностями", cообщает Еврорадио.