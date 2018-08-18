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Россияне приедут в Беларусь, чтобы подсчитать яблоки и помидоры

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  • 18.08.2018, 10:59
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Россельхознадзор будет искать «санкционку».

Инспекторы Россельхознадзора хотят убедиться, что в Россию поставляется белорусская продукция, а не "санкционка".

 С 20 по 24 августа они посетят несколько белорусских предприятий-производителей яблок и томатов (открытого и защищенного грунта). Задача — сравнить объемы производства и объемы поставок в РФ.

В сообщении Россельхознадзора отмечается, что инспекция проводится "в связи с достигнутыми договоренностями", cообщает Еврорадио.


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