Россияне приедут в Беларусь, чтобы подсчитать яблоки и помидоры 8 18.08.2018, 10:59

1,693

Россельхознадзор будет искать «санкционку».

Инспекторы Россельхознадзора хотят убедиться, что в Россию поставляется белорусская продукция, а не "санкционка".

С 20 по 24 августа они посетят несколько белорусских предприятий-производителей яблок и томатов (открытого и защищенного грунта). Задача — сравнить объемы производства и объемы поставок в РФ.

В сообщении Россельхознадзора отмечается, что инспекция проводится "в связи с достигнутыми договоренностями", cообщает Еврорадио.