Во сколько обойдется неделя отдыха в самых популярных городах мира 4 18.08.2018, 11:16

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Чтобы сэкономить деньги - нужно знать нюансы.

В современном мире путешествия все больше становятся неким стилем жизни. Неслучайно специалисты составляют разнообразные рейтинги городов для посещения — самых крупных, самых популярных, самых безопасных, самых дорогих, самых молодежных.

Выбор огромен, а интернет пестрит рассказами о всевозможных способах путешествий практически без денег. Но, несмотря на это, при планировании поездки действительно важно знать, какие расходы могут ждать в том или ином городе.

AdMe.ru синтезировал информацию из международных рейтингов и порталов и узнал, во сколько обойдется неделя проживания в городах, привлекающих туристов. А также обратил внимание на нюансы, которые пригодятся для экономии бюджета путешествия.

1. Нью-Йорк, США

Здесь и далее указаны примерные недельные затраты на пребывание 1 человека в соответствующем городе. Расчет включает в себя стоимость недорогого 3-разового питания, проезда в общественном транспорте, аренды жилья в спальном районе, а также посещения нескольких основных достопримечательностей.

В рейтинге посещаемости этот город находится на 8-м месте — 12,7 млн туристов за 2017 год. Интересно, что Нью-Йорк также является одним из самых дорогих городов мира. Вот почему, отправляясь туда в поездку, следует быть готовыми к немалым тратам.

За 1 день в Нью-Йорке можно потратить в среднем $ 201,02. В этом городе можно выбрать и приобрести абонемент на посещение достопримечательностей. У каждой из таких карт есть плюсы и минусы. Например, более дешевый абонемент подразумевает ограниченный список мест. Тот, что дороже, предполагает выбор, кроме того, с ним можно обходить очереди.

Также стоит обращать внимание на цены в музеях: нередко они указываются как рекомендуемые. Следовательно, вместо, например, $ 25 можно заплатить любую меньшую сумму.

Из списка ниже можно узнать, сколько денег понадобится на один поход в ресторан или одну поездку на общественном транспорте, а также прочие разовые расходы.

Питание

• Недорогой ресторан (1 чел.) — $ 20,00.

• Обед из трех блюд (2 чел.) в ресторане среднего класса — $ 80,00.

• Фастфуд — $ 8,75.

• Капучино стандартный — $ 4,40.

• Вода (0,33 л) — $ 1,70.

Местный транспорт

• Билет в один конец — $ 2,75.

• Такси (посадка) — $ 2,50.

• Бензин (1 л) — $ 0,78.

Аренда жилья, в среднем за неделю

• Апартаменты в центре города (1 комната) — $ 794,80.

• Апартаменты в спальном районе (1 комната) — $ 486,82.

Достопримечательности

• Статуя Свободы — $ 24,52.

2. Париж, Франция

В 2017 году французскую столицу посетили 14,4 млн туристов.

За 1 день здесь можно потратить $ 149,51. Если посещение Парижа приходится на теплое время года, то можно воспользоваться прокатом велосипедов и таким образом, создав особую романтику своего путешествия, сэкономить. Услуга обходится всего в несколько долларов за день. Также в этом городе можно сэкономить на напитках: нередко в барах при хостелах они оказываются дешевле, чем в обычных кафе. Заселяться в хостел, чтобы купить напитки, не требуется.

Питание

• Недорогой ресторан (1 чел.) — $ 15,91.

• Обед из трех блюд (2 чел.) в ресторане среднего класса — $ 62,52.

• Фастфуд — $ 9,09.

• Капучино стандартный — $ 3,78.

• Вода (0,33 л) — $ 2,45.

Местный транспорт

• Билет в один конец — $ 2,16.

• Такси (посадка) — $ 6,82.

• Бензин (1 л) — $ 1,69.

Аренда жилья, в среднем за неделю

• Апартаменты в центре города (1 комната) — $ 324,03.

• Апартаменты в спальном районе (1 комната) — $ 242,55.

Достопримечательности

• Диснейленд — $ 57,49.

• Эйфелева башня — $ 55,35.

3. Сидней, Австралия

В 2017 году Сидней посетили 9,5 млн туристов.

За 1 день здесь можно потратить $ 134,75. В Сиднее для экономии на транспортных расходах можно приобрести карту Opal. Еще один способ выгодно оплачивать поездки — это совершать их по воскресеньям. Именно в этот день недели стоимость проезда минимальна и фиксирована, поэтому запланированные маршруты можно проехать с выгодой.

Основные достопримечательности Сиднея сосредоточены преимущественно в одном месте. Их лучше осмотреть, не останавливаясь на обед, поскольку питание в этом же районе зачастую обходится дороже, чем в других. Во многих парках есть бесплатные мангалы для барбекю — и это также отличный вариант экономии. Можно купить необходимые продукты в магазине и устроить настоящий пикник по-австралийски.

Питание

• Недорогой ресторан (1 чел.) — $ 11,63.

• Обед из трех блюд (2 чел.) в ресторане среднего класса — $ 58,13.

• Фастфуд — $ 7,45.

• Капучино стандартный — $ 2,91.

• Вода (0,33 л) — $ 1,83.

Местный транспорт

• Билет в один конец — $ 2,91.

• Такси (посадка) — $ 2,83.

• Бензин (1 л) — $ 1,02.

Аренда жилья, в среднем за неделю

• Апартаменты в центре города (1 комната) — $ 484,72.

• Апартаменты в спальном районе (1 комната) — $ 356,45.

Достопримечательности

• Сиднейский мост — $ 120,54.

4. Лондон, Великобритания

Британская столица уже не первый год подряд занимает лидирующие позиции в топе полюбившихся туристам городов — 19,2 млн человек за 2017 год.

За 1 день здесь можно оставить $ 155,16. Город предполагает частые передвижения от локации к локации, вот почему особенно важно предусмотреть расходы на транспорт. Лондонское метро является самым дорогим в мире, а также самым протяженным. Стоимость билета зависит от зоны и часов пик.

Туристам, прибывающим на длительный срок (от 2 недель), можно приобрести карту Oyster, действующую в течение месяца. Ее действие распространяется на все виды общественного транспорта, и оплата проезда по ней более выгодна. Еще один специфический вид лондонского транспорта — знаменитые «черные кэбы», по комфорту превосходящие стандартные авто. Если заказывать обычное такси через специальные приложения, то аналогичные поездки обходятся значительно дешевле.

Питание

• Недорогой ресторан (1 чел.) — $ 15,32.

• Обед из трех блюд (2 чел.) в ресторане среднего класса — $ 57,47.

• Фастфуд — $ 6,39.

• Капучино стандартный — $ 3,28.

• Вода (0,33 л) — $ 1,12.

Местный транспорт

• Билет в один конец — $ 3,06.

• Такси (посадка) — $ 3,83.

• Бензин (1 л) — $ 1,54.

Аренда жилья, в среднем за неделю

• Апартаменты в центре города (1 комната) — $ 240,61.

• Апартаменты в спальном районе (1 комната) — $ 189,86.

Достопримечательности

• Колесо обозрения London Eye — $ 41,52.

5. Дубай, ОАЭ

В прошлом году этот город успели посетить 14,9 млн туристов.

За 1 день в Дубае можно оставить около $ 154,18. Считается, что в этом богатом городе просто не существует верхнего предела цен. Но бюджетные варианты отдыха также возможны. В Дубае большое количество ресторанов, они предлагают как дешевые блюда индийской и пакистанской кухни, так и дорогие — арабской, итальянской и французской. Здесь популярностью пользуются бизнес-ланчи, поэтому в целях экономии можно воспользоваться и таким предложением.

В Дубае есть магазины для туристов и для местных. В первых цены могут быть чрезвычайно высокими, во вторых — вполне приемлемыми. Что касается транспорта, то дешевле и удобнее всего передвигаться на метро. Оно построено с использованием самых современных технологий и считается одним из лучших в мире.

Питание

• Недорогой ресторан (1 чел.) — $ 6,81.

• Обед из трех блюд (2 чел.) в ресторане среднего класса — $ 40,84.

• Фастфуд — $ 6,53.

• Капучино стандартный — $ 4,06.

• Вода (0,33 л) — $ 0,35.

Местный транспорт

• Билет в один конец — $ 1,36.

• Такси (посадка) — $ 3,27.

• Бензин (1 л) — $ 0,58.

Аренда жилья, в среднем за неделю

• Апартаменты в центре города (1 комната) — $ 388,88.

• Апартаменты в спальном районе (1 комната) — $ 250,14.

Достопримечательности

• Аквапарк Aquaventure — $ 71,55.

6. Гонконг, Китай

Гонконг, город-государство, занял 1-е место в рейтинге самых посещаемых городов по итогам 2017 года, в течение которого его успели увидеть 26,6 млн туристов.

За 1 день в Гонконге можно оставить в среднем $ 141,09. В расходы входят проживание, питание, проезд, а также посещение достопримечательностей. В этом городе цены на недвижимость, в том числе на ее аренду, очень высокие. Питание также обходится дорого, однако есть способ сэкономить, если покупать продукты в местных магазинах. Здесь можно приобрести блюда их собственного производства и здесь же разогреть их в микроволновке. Еще один вариант — питаться на фуд-кортах или в недорогих уличных ресторанчиках.

Питание

• Недорогой ресторан (1 чел.) — $ 6,37.

• Обед из трех блюд (2 чел.) в ресторане среднего класса — $ 45,86.

• Фастфуд — $ 4,46.

• Капучино стандартный — $ 4,48.

• Вода (0,33 л) — $ 0,95.

Местный транспорт

• Билет в один конец — $ 1,27.

• Такси (посадка) — $ 3,06.

• Бензин (1 л) — $ 1,97.

Аренда жилья, в среднем за неделю

• Апартаменты в центре города (1 комната) — $ 595,6.

• Апартаменты в спальном районе (1 комната) — $ 384,01.

Достопримечательности

• Пик Виктория — $ 12,32.

7. Сингапур

Сингапур занял в рейтинге самых посещаемых мест 2017 года 4-ю строчку — 16,6 млн туристов.

За 1 день здесь можно потратить в среднем $ 131,95. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, стоит обращать пристальное внимание на ценники. Рядом с цифрой здесь можно увидеть обозначения: «+„, “++» или «NETT». В первом случае предполагается, что к цене товара необходимо прибавить еще 10 % за сервис, во втором — что к 10 % сервиса следует добавить еще 7 % налога, а «NETT» означает, что все надбавки уже включены в стоимость.

Сингапур в шутку называют страной штрафов. Здесь, казалось бы, незначительные нарушения, например употребление пищи в общественном транспорте, могут обойтись в круглую сумму. Вот почему установленный порядок в Сингапуре лучше соблюдать, чтобы как минимум значительно не превысить запланированные расходы в одном из самых дорогих городов мира.

Питание

• Недорогой ресторан (1 чел.) — $ 8,74.

• Обед из трех блюд (2 чел.) в ресторане среднего класса — $ 40,06.

• Фастфуд — $ 5,46.

• Капучино стандартный — $ 3,65.

• Вода (0,33 л) — $ 0,85.

Местный транспорт

• Билет в один конец — $ 1,27.

• Такси (посадка) — $ 2,55.

• Бензин (1 л) — $ 1,65.

Аренда жилья, в среднем за неделю

• Апартаменты в центре города (1 комната) — $ 479,59.

• Апартаменты в спальном районе (1 комната) — $ 307,92.

Достопримечательности

• Парк Universal Studios — $ 54,5.

8. Бангкок, Таиланд

Еще один азиатский город попал в лидеры по посещаемости — 21,2 млн туристов за 2017 год.

За 1 день в Бангкоке можно оставить в среднем $ 69,94. Отдельно здесь стоит отметить общественный транспорт: в Бангкоке он один из самых дешевых в мире. Это утверждение справедливо в том числе и в отношении такси. Также стоит прокатиться на наземном метро: во время поездки открываются просто потрясающие виды на город.

Питание

• Недорогой ресторан (1 чел.) — $ 2,41.

• Обед из трех блюд (2 чел.) в ресторане среднего класса — $ 27,13.

• Фастфуд — $ 5,43.

• Капучино стандартный — $ 2,29.

• Вода (0,33 л) — $ 0,33.

Местный транспорт

• Билет в один конец — $ 1,05.

• Такси (посадка) — $ 1,05.

• Бензин (1 л) — $ 0,91.

Аренда жилья, в среднем за неделю

• Апартаменты в центре города (1 комната) — $ 156,31.

• Апартаменты в спальном районе (1 комната) — $ 74,30.

Достопримечательности

• Большой Королевский дворец — $ 14,54.

9. Куала-Лумпур, Малайзия

Малайзийская столица вошла в десятку самых посещаемых городов мира по итогам 2017 года — 12,3 млн туристов. Интересно, что при этом Куала-Лумпур является одним из самых недорогих городов.

За 1 день здесь можно обойтись суммой в $ 66,09. В Куала-Лумпуре по доступным ценам можно найти разнообразную уличную еду, представленную различными кухнями мира. Что касается транспорта, то, несмотря на достаточно низкие расходы на него, поездку можно сделать еще более выгодной, если передвигаться по городу на специальном туристическом автобусе Go KL: проезд в нем является бесплатным.

Питание

• Недорогой ресторан (1 чел.) — $ 2,44.

• Обед из трех блюд (2 чел.) в ресторане среднего класса — $ 15,88.

• Фастфуд — $ 3,42.

• Капучино стандартный — $ 2,66.

• Вода (0,33 л) — $ 0,34.

Местный транспорт

• Билет в один конец — $ 0,73.

• Такси (посадка) — $ 0,73.

• Бензин (1 л) — $ 0,55.

Аренда жилья, в среднем за неделю

• Апартаменты в центре города (1 комната) — $ 139,36.

• Апартаменты в спальном районе (1 комната) — $ 83,93.

Достопримечательности

• Башни Петронас — $ 38,19.

10. София, Болгария

По итогам 2017 года столица Болгарии стала наиболее «дешевым» туристическим городом. За прошедший год ее посетили 1,35 млн человек, и туристический интерес к этому городу только возрастает.

За 1 день в Софии можно потратить $ 48,83. Отдых в Софии сам по себе достаточно бюджетный, учитывая большое количество бесплатных достопримечательностей. Но здесь также можно отметить и фуд-туры, которые не требуют оплаты. Обычно они начинаются в обеденное время и включают в себя дегустацию продуктов и блюд болгарской кухни в местных ресторанчиках и магазинах.

Питание

• Недорогой ресторан (1 чел.) — $ 5,83.

• Обед из трех блюд (2 чел.) в ресторане среднего класса — $ 26,84.

• Фастфуд — $ 4,67.

• Капучино стандартный — $ 1,38.

• Вода (0,33 л) — $ 0,67.

Местный транспорт

• Билет в один конец — $ 0,93.

• Такси (посадка) — $ 0,47.

• Бензин (1 л) — $ 1,26.

Аренда жилья, в среднем за неделю

• Апартаменты в центре города (1 комната) — $ 94,79.

• Апартаменты в спальном районе (1 комната) — $ 70,98.

Достопримечательности

• Собор Александра Невского — $ 7.

А какие из указанных выше городов вы мечтаете посетить или уже посетили? Может быть, у вас есть проверенные советы, на каких тратах лучше сэкономить, а на каких лучше не стоит?