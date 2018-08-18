«Не бойтесь потерять стабильность!» 18.08.2018, 11:58

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Жители Барановичей рассказали, как превратили хобби в любимую работу.

В нашей жизни мечты редко превращаются в реальность. Потому что только единицы идут к своей цели, несмотря на преграды. Сегодня мы рассказываем о жителях Барановичей, которые пошли против мнения родственников и знакомых, достигли задуманного и теперь живут и работают с удовольствием, пишет intex-press.by.

«Родные рады, что когда-то я настояла на своём»

Екатерина Курлович, 21 год, фитнесс-тренер

Источник: intex-press.by

С 7 класса я хотела поступать в медицинский, мечтала быть врачом. В 10 классе у меня уже появились сомнения, но к концу учебного года я решила, что все-таки буду следовать своим планам и стала готовиться к поступлению.

В то время я начала заниматься в тренажерном зале, чтобы быть поспортивнее и усовершенствовать фигуру. Я ходила в зал с огромным удовольствием. И поняла, что хотела бы работать тренером. Родители стали отговаривать меня от этой «спонтанной дурной затеи». К тому же, по здоровью в физкультурный я не проходила. Так и поступила в медицинский…

Источник: intex-press.by

Уже на первом курсе возвращалась к мысли о тренерстве, но родители переубедили: «тренером сможешь и после медицинского работать, а хорошее образование нужно получить, тем более учишься же на бюджете!»

Так я закончила первый курс, а вот на втором точно решила, что врачом быть в будущем не хочу. В то время я уже подрабатывала официанткой и искала работу в сфере фитнеса. В ноябре я записалась на курсы, чтобы стать инструктором тренажерного зала и решила уйти в академический отпуск. Сразу бросать учебу я не стала. Моим планом было попробовать себя в сфере фитнеса, а если что-то не выйдет, вернуться в университет.

Но фитнес оказался именно той сферой, в которой я чувствовала себя по-настоящему счастливой. И в медицинский я решила не возвращаться. Компенсацию университету не выплачивала, так как решила учиться на заочном отделении. На данный момент я студентка ГрГУ факультета психологии. Я считаю, что высшее образование лишним не будет. Профессия психолога меня всегда интересовала, да и в работе тренера важно быть для подопечного хорошим другом, уметь общаться с людьми.

Сейчас я работаю тренером в фитнес-клубе в Гродно. Подопечных у меня много. Есть клиенты, которые, благодаря моим тренировкам, очень изменились. Не только внешне, но и внутренне. Выросла самооценка, стали больше себя любить и ценить.

Заработком, как и самой работой, очень довольна. Помимо того, что профессия приносит мне море энергии, здоровья и удовольствия, так еще и позволяет хорошо зарабатывать. Свой доход я регулирую сама – чем больше людей, тем больше заработок, чем выше профессионализм и результаты клиентов, тем выше стоимость тренировок.

Мне посчастливилось побывать на соревнованиях по бодибилдингу в Египте и в Минске. Пока что в качестве зрителя.

В Египте уровень организации намного выше, чем у нас в стране. Среди гостей были такие известные фитнес-модели, как Мишель Левин – это моя первая мотивация, поэтому увидеть её было счастьем. А когда удалось ещё и сфотографироваться, то эмоции просто разрывали.

Каждый день я благодарна Богу, Вселенной за то, что в какой-то момент я все-таки рискнула и, несмотря на мнение окружающих и свой страх, начала развиваться в любимой сфере.

Родные сейчас гордятся моими успехами и рады, что когда-то я настояла на своём и теперь наслаждаюсь каждым своим рабочим днём.

Мне есть куда расти, ведь сейчас мне только 21 год. Хочу ещё закончить несколько курсов для тренеров, по возможности съездить на обучение в Россию.

Хочу посоветовать каждому задать себе вопрос «Получаю ли я удовольствие от работы, иду ли я на работу с желанием и возвращаюсь ли с хорошими мыслями?». Если ответ да – отлично! Если же нет, нужно срочно что-то менять в жизни! И в первую очередь свои мысли, а потом уже работу. Не стоит бояться потерять стабильность, откройтесь чему-то новому. Найдите занятие, которое вам по душе и развивайтесь в этом направлении. Не думайте о деньгах, ведь если вы станете хорошим профессионалом, деньги к вам придут, нужно лишь время.

«Когда я стригу, я просто творю!»

Денис Дедович, 19 лет, барбер

Источник: intex-press.by

В школе я мечтал о творческой профессии. Я не хотел сидеть в офисе и заниматься бумагами – это казалось мне очень монотонным и скучным.

В 9 классе узнал о профессии барбера (мужской парикмахер, который специализируется не только на мужских стрижках, но и на уходе за лицом). Я подумал – может это именно то, с чем я хотел бы связать свое будущее? Но я не был уверен, будет ли эта профессия всегда приносить мне удовольствие, станет ли она делом моей жизни? Я начал смотреть видео уроки в интернете и стал всё больше и больше в это углубляться.

Однажды мой друг попросил меня подстричь его. Я согласился. Первая стрижка получилось, конечно, не совсем удачно, но я начал втягиваться в эту работу – подстриг одного, второго, третьего и понял, что это моё. Смотрел видео-уроки днём и ночью. Я просто фанател от этого.

К концу 11 класса я начал серьезно размышлять над поступлением. Сначала думал пойти в колледж, начал даже ходить в художественную школу, чтобы сдать рисунок, но потом узнал про Академию парикмахерского искусства в Минске. Она была лучшей на то время, поэтому я решил остановить свой выбор именно на ней. Сдавать ничего не пришлось – только аттестат. Обучение было платным и достаточно дорогим (больше $1500). Учился я мужским и женским стрижкам, окрашиванию, завивкам и все в таком духе. Но мне это было не совсем интересно, так как на тот момент я уже точно знал, что буду барбером.

Источник: intex-press.by

Длительность моего обучения была 9 месяцев. На протяжении этого времени я стриг своих друзей, их знакомых. Всё больше и больше людей начали мне писать в социальных сетях с просьбой, чтоб я сделал им стрижку. Так я начал зарабатывать свои первые деньги.

Моя мама – стилист по волосам. И именно по ее совету я пошёл учиться в Академию и вообще начал стричь. А вот отец более консервативен, и, конечно, во мне сомневался. Да и, вообще, ему трудно было представить своего сына в этой профессии.

С каждой стрижкой росли мои навыки и качество работ. Клиентов в моем кресле становилось все больше. Начали поступать предложения о трудоустройстве в барбершоп в Минске, но на тот момент я ещё учился. По окончанию обучения мне выдали диплом международного класса и присвоили 4 разряд парикмахера.

Тогда же я начал искать работу. Нашёл свободную вакансию. Приехал, сдал экзамен, и меня сразу взяли. Вот и сбылась моя мечта – работать в барбершопе.

Спустя год мне предложили устроиться в более престижный, дорогой и самый первый барбершоп в Беларуси.

К каждому клиенту у меня свой подход, ведь по шаблону всех стричь невозможно. Стрижка – один из самых главных элементов в образе, благодаря ей можно кардинально поменять имидж человека.

Мне 19 лет, работаю уже чуть больше 2,5 лет. Я абсолютно доволен своей профессией. Это даже не является для меня работой, это – любимое дело, ведь я получаю огромное удовольствие, занимаясь им. Я доволен своей зарплатой и счастлив, что нашёл себя.

На данный момент хочу поменять взгляд людей в Беларуси на мужские стрижки, воплощаю неординарные идеи. Создаю новые формы и креативные образы. Стараюсь отходить от общепринятых понятий. Вдохновение чаще всего беру в Instagram, глядя на английских мастеров.

Барбер – это гораздо больше, чем мужской парикмахер. Это дело, у которого есть своя история и традиции, а мужская стрижка для меня является искусством — это выражение моего внутреннего настроения и мира. Когда я стригу, мало кого замечаю вокруг, я просто творю!

Недавно начал заниматься преподаванием. Я даже не думал, что спустя 2,5 года дойду до такого уровня. Обучаю ребят ремеслу, мне нравится делиться своим опытом с другими и это тоже приносит мне доход.

Совершенно не огорчает тот факт, что у меня нет высшего образования, не вижу смысла в его получении. Вряд ли я бы использовал университетские знания в своей работе.

Я очень рад тому, чего добился сейчас и точно не собираюсь останавливаться. Хотелось бы в будущем открыть свою школу для начинающих мастеров, а может и свой салон. Я бы давал мастер-классы по всей стране. Но не исключаю возможности продолжить свое дело и в другой стране.

Я считаю, что найти себя трудно, поэтому всем желаю заниматься любимым делом, получать от этого удовольствие и быть собой.

«Спросите: тяжело ли мне было? Конечно!»

Татьяна Маркина, 20 лет, фотограф

Источник: intex-press.by

В школе я думала, что буду экономистом, и готовилась поступать на эту специальность. Но в старших классах я увлеклась фотографией. На свой фотоаппарат денег не было, приходилось его брать у друзей или знакомых. Фотография занимала все больше места в моей жизни. Уже в 17 лет я поняла, что хочу связать с ней будущее.

Однако, закончив школу, я поступила в Минск на бюджет на экономическую специальность. Через три месяца обучения я убедилась, что это не мое. Забрала документы из университета, и не было минуты, чтоб я пожалела об этом.

Когда родители узнали, что я собираюсь забрать документы и стать фотографом, они были, мягко говоря, в шоке. Я еще только начинала фотографировать и мои работы не были достойного уровня. По этой причине в меня никто не верил. Все пытались отговорить меня от этой, по их мнению, плохой затеи.

Мои фотографии и меня не совсем устраивали. Я стремилась к гораздо большему, и упорно работала.

Однажды мой знакомый рассказал, что его подруга – ретушер фотографий, и она может дать мне пару уроков. Она учила меня ретуши, приносила читать модные журналы… Так я познакомилась с этой сферой.

Со временем я поставила себе цель улететь за границу. Случайно выбор пал на Китай. Я нашла компанию, которая стала моей приглашающей стороной и оплатила мне дорогу. В школьные годы я занималась танцами (танцевала 12 лет в коллективе «Холидей» в ГДК), и в Китай меня пригласили в качестве танцора. Это был отличный шанс освоиться в стране и найти компанию, в которой я смогла бы работать фотографом.

Источник: intex-press.by

Я улетела в Китай одна, в 18 лет. Мои родители были в недоумении от моего выбора. Естественно, отпустить дочь в другую страну – рискованно и страшно. Но они решились на такой шаг, за что я им очень благодарна.

У меня были деньги на первое время, и, если что-то случится или мне не понравится, – на обратный билет домой.

Сразу после приезда было, естественно, непривычно, ведь там все другое. Люди попадались мне не совсем дружелюбные. А я была скромной, боялась спросить у окружающих даже самые элементарные вещи типа «где находится магазин?». Из-за этого неделю питалась одними бананами, в следствие чего похудела на 5 кг. Несмотря на такие мелочи, осваиваться в чужой стране я начала быстро. Теперь чувствую себя, как местный житель.

Спросите: тяжело ли мне было? Конечно! Китай – это не сказка, которую окружающее видят в моем Instagram. Китай – это страна, в которой ты постоянно борешься за свою мечту. У китайцев, как мне показалось, мало человечности или, вообще, сожаления. У них есть деньги и бизнес. Больше им ничего не интересно. Если ты не справляешься с работой, на твое место всегда найдут другого. В Китае конкуренция очень большая.

Иногда мне становится особенно тяжело. Находясь так далеко от дома, где близких нет рядом (а на родине я не была целый год) не просто взять в себя в руки и продолжать беспрерывно работать. Бывает, устаешь от непонимания и совсем чужого менталитета. Но это меня не останавливает. Я понимаю, что сейчас мне нужно находиться именно здесь и идти вперед, несмотря ни на что.

Я сотрудничаю с компанией, которая работает с иностранными фотографами. На острове, где я живу, много русских туристов и довольно часто я провожу съемки именно для них. Но если заказ от жителей Китая, то и это не является проблемой – я немного говорю на китайском, и если что, язык жестов выручает.

Я обожаю фэшн стиль и для меня одно удовольствие снимать моделей для журналов. Но иногда приходится делать и репортажные съемки, и свадебные, и просто фотографировать туристов на пляже. Я часто работаю с обычными людьми (не моделями), помогаю им раскрепоститься перед камерой. Стараюсь шутить и стать другом.

Фотограф – для меня это своего рода художник, который пишет свои картины в одну долю секунды затвора камеры. Фотография – это белый лист бумаги, на котором ты можешь нарисовать свой мир. И каждый его рисует по-разному.

У меня практически все фотосессии нестандартные. Недавно, например, я фотографировала парня в классическом костюме в воде. Я не люблю рамки, в которые ставят меня, другие фотографы или общество. Я вдохновляюсь близкими людьми или музыкой. Мне достаточно провести время за чашкой ароматного чая, за приятной беседой, послушать какую-то хорошую мелодию – и у меня в голове уже тысяча идей.

Благодаря Китаю я приобрела много новых знакомств со всего мира. Но и здесь полно ребят из Беларуси, с которыми я хорошо общаюсь.

Доходом своим я полностью довольна, но есть к чему стремиться. Я очень люблю свое дело, но и от него тоже иногда нужно отдыхать. Я обожаю экстрим: мотоциклы, серфинг, дайвинг. А эти увлечения, поверьте мне, не самые дешевые, так что есть для чего работать.

Сейчас родители очень гордятся мной. И я безумно благодарна судьбе и Богу за то, что я нашла себя очень быстро, ведь я так часто встречаю людей, в глазах которых вечный поиск своего Я. Поэтому желаю всем слушать внутренний голос и всегда верить в себя. Мечты сбываются.