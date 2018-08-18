Белорусы - Лукашенко: Кто-то говорил, что уйдет, если народ попросит 19 18.08.2018, 12:09

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ФОто: tut.by

Лучший рейтинг популярности - это отзывы в Сети.

Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает БелТА.

«Я отслеживаю СМИ, там отдельные в интернете заявления и прочее… Я их слышу, я их вижу, и я постараюсь в ближайшее время на них отреагировать», — сказал правитель.

Он попросил пресс-секретаря и пресс-службу вместе с администрацией Лукашенко аккумулировать все эти заявления, как мелкие, так и крупные, объединить по тематике и представить к исходу дня. «Чтобы я мог ответить людям, которые пытаются бросить камень в огород тех решений, которые мною принимаются», — отметил диктатор.

Читатели Сharter97.org ответили на предложение Лукашенко в комментариях:

«Инсульт- привет! Хартию почитай для начала»

«Пусть сопоставит рост цен на мясо и топливо с плохим ростом пенсий и зарплат».

«#Уходи Передайте там ему».

«А кто ему сказал, что 90 % хвалебных отзывов? Качанова? Вакульчик? Врут, тебе Сашка! Ой, врут. Ну, это хорошо. Мало тебе осталось».

«Решений-то целый огород, только урожайность невысокая».

«Рейтинг определяется популярными у населения СМИ. Его он получит, когда сам почитает популярные СМИ и интернет с популярным сайтом "Хартия", а рейтинг от госСМИ это не точка зрения, а гaлимый подхалимаж».

«Ну, если читаешь, то почему не уходишь? Все люди об этом мечтают, просят, требуют!»

«Кто-то говорил, что уйдет, если народ попросит».

«Если он не верит интернету, то пусть выйдет на улицу, у людей спросит...», - пишут читатели Сharter97.org.