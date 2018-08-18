Почему Арина Соболенко — пример всему белорусскому спорту 1 Константин Лобандиевский

18.08.2018, 12:24

Фото: belta.by

То, что творит эта девушка, — феноменально!

На фоне позора в исполнении футбольного минского "Динамо" кто-то по привычке начал грешить на типично белорусский характер. Но, к счастью, у нас есть и такие люди, как Арина Соболенко. То, что творит эта девушка, — феноменально! Критики, обвинявшие ее в примитивной игре, сейчас, наверное, жуют галстук. Арина же, обыграв четырех топ-теннисисток, добралась до полуфинала турнира в Цинциннати, где сыграет с первой ракеткой мира Симоной Халеп.

Интересны даже не "достижения" "специалистов", отказывавшихся видеть перспективы Соболенко по причине ее однообразной манеры, а чего они, собственно, хотели добиться своей критикой. Неужели не терпелось рассказать, что тебе, дескать, девочка, не дано творить, как Хингис. Тоже мне открытие! Соболенко никогда не будет играть, как Хингис. Потому что играет как Соболенко, и сейчас мы видим, что ее стиль по-своему красив и уникален. Она порхает и жалит! И при этом ей еще далеко до совершенства.

Но прогресс в этом году впечатляет. И дело не в том, что Соболенко уже практически ворвалась в топ-30. Рейтинг тут не главное: наверх порой взбираются и случайные люди. Больше всего ошеломляет, сколь много красок добавила в свою игру Арина, при этом не отказавшись от фирменного атакующего стиля. Как это вообще возможно — так переделать себя за короткое время?!

В Цинциннати она обыграла соперниц очень высокого уровня. Йоханна Конта, в прошлом году входившая в топ-10, Каролина Плишкова (8-я ракетка мира), Каролин Гарсия (5) и вот, наконец Мэдисон Киз (13). Этот четвертьфинал был интересен тем, что Соболенко столкнулась с соперницей, которая бьет по мячу значительно сильнее ее. У американки зубодробительные удары, каких нет ни у кого в женском теннисе, — даже Серена отдыхает.

Белоруска не растерялась с тем, что противопоставить убойной мощи Киз. Арина предъявила завидное самообладание и тактически грамотную игру. Все те, кто говорил, что теннисное мышление — слабая черта Соболенко, получили еще одну возможность убедиться, что это не так. Арина играет, ищет, думает! В рамках своей манеры ей нет смысла притворяться трепетной ланью.

Мощные удары навылет, эйсы в нужный момент, высокий темп, блестящая работа ногами — вот ее главные козыри. Но как же здорово Арина научилась управлять своим напором! Она уже не стремится каждый раз пробить навылет. Соболенко и вращает, и выкидывает свечки, выполняет резанные, и идет к сетке. И чем дальше, тем больше осмысленности в ее действиях. В каждом ударе!

Но в первую очередь Соболенко — это характер! Достаточно бросить взгляд, и станет понятно, как много она работает. Сила и функциональная готовность не свалились с неба. Между прочим, в последних матчах Арине часто приходится сталкиваться с соперницами, можно сказать, выдающимися в физическом плане, — Возняцки, Контой, той же Киз. И что мы видим?! Функционально Соболенко выглядит лучше!

Еще и потому, что не сдается. И когда в 1/8 финала Каролин Гарсия "подавала на матч" против Соболенко, на самом деле речи о том, что судьба матча решена, не было. В воздухе витало ощущение, что белоруска предпримет отчаянные усилия спасти матч. И она спасла его — как уже несколько раз в этом сезоне. Соболенко становится королевой трехсетовых поединков, и порой на ее соперниц жалко смотреть. Они все ждут-ждут, когда эта двадцатилетняя девушка даст слабину, а в итоге остаются ни с чем.

Матч с Киз, судя по счету, сложился легче всего. Но это весьма поверхностный взгляд. На самом деле Мэдисон выиграла больше очков! Просто в решающие моменты сильнее была Арина. Белорусская звездочка отыграла 10 брейк-пойнтов из 10!

Фантастический показатель! И в то же время реализовала 2 из 3 шансов на подаче Киз. Сама Арина оказалась в шоке от того, какой спокойной оставалась в решающие моменты. Она даже не звала на помощь своего тренера Дмитрия Турсунова. А сколь эффектным укороченным она завершила гейм при счете 3:2 во втором сете. Подобного осознанного изящества мы раньше не видели!

Эта девочка совершенствуется в невероятном темпе. Раньше Арина играла плоско, а теперь освоила практически надалевский топ-спин, благодаря чему резко прибавила в стабильности. В матче с Симоной Халеп, конечно, Арине будет тяжело. Немудрено: такие искусные теннисистки сложны для всех. Но Соболенко, которая все еще учится и, конечно, не владеет идеально всеми техническими приемами — будет сложно в особенности. Только будьте уверены: Арина так просто не сдастся…

Константин Лобандиевский, "Прессбол"