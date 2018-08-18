Путин наконец понял, что сидит на пороховой бочке Константин Боровой

18.08.2018, 12:54

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Константин Боровой

Любое резкое действие может привести к цепной реакции.

Есть один важный вывод двух связанных событий. Неразрешенный "Марш матерей" силовики не тронули, девочек освободили из узилища под домашний арест. И вывод: Кремль испугался. Любое резкое действие могло привести к цепной реакции, которую никакими репрессиями было бы не остановить.

Путин наконец понял, что сидит на пороховой бочке. Его инстинкт самосохранения сработал. К сожалению для него, искры погашены только сегодня. Но под задницей – все еще та же бочка с порохом.

Константин Боровой, "Фейсбук"