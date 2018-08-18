Новый глава Оршанского района занимался не созданием рабочих мест, а их сокращением 2 18.08.2018, 12:50

Источник: udf.by

Пять малоизвестных фактов об Игоре Исаченко.

Краткая биография Игоря Исаченко такова. Родился в 1969 году в Лиозно, окончив Киевское высшее военное училище, около 10 лет служил в белорусских Вооруженных силах. Затем сменил карьеру военного на гражданскую, возглавлял «Витебскоблгаз» и «Витебскоблводоканал». С 2014 года руководил комитетом архитектуры и строительства облисполкома.

Udf.by рассказывает, что осталось за рамками официальной биографии Игоря Исаченко.

Источник: udf.by

Сокращал численность предприятий

Лукашенко добивается, чтобы в Оршанском районе увеличивалось количество рабочих мест. Но новый глава региона до этого занимался совершенно иным. Когда несколько лет назад грянул очередной кризис, Исаченко оптимизировал численность строительных предприятий. Одни организации объединяли, другие вообще ликвидировали.

Кстати, Исаченко спокойно отнесся к банкротству Оршанского завода железобетонных изделий. Кажется, Лукашенко был не в курсе этого.

Прилично зарабатывал

Благодаря тому, что Игорь Исаченко баллотировался в «депутаты» областного совета, стали известны доходы чиновника в его бытность директором «Витебскоблводоканала». В 2013 году Исаченко получил 199 988 843 рублей. На тот момент это составляло около 22 тысяч долларов. Или около 1 850 долларов в месяц.

Работал шесть дней в неделю

Несколько лет назад Игорь Исаченко рассказывал журналистам, что трудится с раннего утра до позднего вечера, в том числе и в субботу. Из-за этого у него оставалось мало времени на семью. А у чиновника, между прочим, трое детей.

Спорил с министром из-за мусоропроводов

Это произошло в 2016 году. На высшем уровни решили, что при строительстве новых домов нуно отказываться от мусоропроводов: из-за них дороже вывозить отходы, к тому же появляется антисанитария.

Но когда министр ЖКХ Александр Терехов приехал в Витебск, председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Игорь Исаченко заявил, что граждане пока не готовы отказаться от мусоропроводов, поэтому жилые дома, которые строятся и планируются к возведению на Витебщине, ими будут оснащены.

В дискуссию вмешался глава облисполома Николай Шерстнев, который высказался за контейнерные площадки для раздельного сбора мусора вместо мусоропроводов.

С двояким чувством относился к задачам, поставленным сверху

Когда Исаченко возглавлял «Витебскоблводоканал», журналисты газеты «Витьбичи» серьезно поинтересовались у него:

«Вопрос на государственном уровне ставится так: обеспечить жителей всех населенных пунктов качественной водой. От того, какую воду мы пьем, зависит наше здоровье. Что делается в этом плане?».

На это руководитель ответил так:

«В этой связи вспомнился совсем свежий примечательный факт. Шесть жителей одной из деревень Дубровенского района решили, что они будут пользоваться водой из колодцев, и только один — из колонки. Содержать ради одного жителя водопроводные сети дело затратное. И что вы думаете? Все равно пошли на это. Практически через день в мороз за сорок километров от базового предприятия туда ездит «аварийная» машина, чтобы отогреть воду в колонке. Но ездит!»

Как долго Исаченко продержится на новом посту?

Получив назначение на должность председателя Оршанского райисполкома, Игорь Исаченко выразил уверенность, что поставленные задачи ему по плечу. Но следует учитывать, что внимание Лукашенко к региону после недавнего разноса стало еще большим. Лукашенко образно заявил, что в районе должна произойти «революция».

Предшественники Исаченко давления не выдержали. Леонид Пеньковский продержался во главе района меньше трех месяцев. Шокированный проникновением в его дом силовиков, чиновник заявил, что работать ему не позволяет состояние здоровья.

Сменивший его Александр Позняк проработал всего год, пока недавно не был с позором уволен руководителем страны.