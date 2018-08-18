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Белорусский самолет попал в аварию в Судане

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  • 18.08.2018, 13:13
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Фото: «Aeronews»

Служба обеспечения полетов авиакомпании отказалась комментировать происшествие.

Грузовой «Ил-62М» авиакомпании «Rada Airlines» выехал за взлетную полосу в аэропорту аэропорту в Хартуме, сообщает сайт телеканала «Белсат».

Съемки происшествия опубликовал один из пользователей международного форума летчиков «Professional Pilots Rumour Network». Неизвестно, когда это произошло - во время взлета или посадки.

«Aeronews» пишет, что в результате аварии никто не пострадал. По информации ресурса, это последний такой «Ил» в мире, который выполняет коммерческие полеты.

Служба обеспечения полетов авиакомпании отказалась комментировать происшествие.

Фото: «Aeronews»

«Rada Airlines» - белорусский авиакомпания, занимающаяся грузовыми перевозками. Основанная в 2015-м. В флоте компании - два грузовых «Ил-65М».


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