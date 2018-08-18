Что произошло с минским «Динамо»? 8 18.08.2018, 13:46

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Вопросы есть и к Гуренко, и к игрокам.

После разгрома в Минске в успех «Зенита» верил, пожалуй, только экс-одноклубник Сергея Гуренко по «Сарагосе» Владислав Радимов. Бывший капитан питерцев стал пророком – подопечные Сергея Семака не просто смогли отыграть четыре мяча. На «Петровском» они забили в два раза больше, чем минчане на отреставрированном «Динамо». Рассказываем, за счет чего им это удалось, пишет «Трибуна».

Куда-то пропал самый креативный игрок Минска

Перед ответной игрой с «Зенитом» главная звезда минчан Урош Николич бодро заявлял, что на «Петровском» «динамовцы» должны сыграть так, «будто это последний матч в жизни». Поклонники «бело-голубых» ждали, что команду поведет в бой именно серб. Кто если не он? До четверга плеймейкер входил в тройку самых результативных футболистов этого розыгрыша Лиги Европы.

Но по непонятным причинам хавбек, который в трех последних матчах ЛЕ забил пять мячей, оказался вне заявки. Это не первый раз в нынешнем сезоне, когда Сергей Гуренко не ставит ключевых игроков на важные матчи. Вспомните мутную историю, когда Александр Нойок пропускал встречи с БАТЭ и брестским «Динамо». Или странную эпопею на старте сезона с Сарокой. Оба футболиста уже покинули команду. «Экс-динамовец» Владимир Корытько не исключает, что скоро то же самое сделает Николич.

Вокруг минского «Динамо» полно странных разговоров и ситуаций. Этот сезон не исключение

Именно на Уроше завязан весь креатив команды Гуренко. Если кто-то забыл, легионер организовал три из четырех голов в ворота «Зенита» в первом поединке. В отсутствии Николича атакующий потенциал «Динамо» знатно ослаб: никто из «бело-голубых» не мог обыграть соперника один в один или отдать точную обостряющую передачу.

Из-за этого контратаки гостей не несли никакой опасности, а отодвинуть игру от ворот Горбунова не удавалось. Луневу мог наслаждаться тем, как его товарищи методично укатывают «Динамо».

Семак выбрал верный план на игру

На поле вышли те, кого не хватало «Зениту» в Минске: полузащитники Кристиан Нобоа и Леандро Паредес, а также нападающий Артем Дзюба. Эти футболисты добавили питерцам атакующей мощи. Двое первых контролировали мяч в центре, а третий цеплялся за него возле чужой штрафной.

Дзюба шикарно играл головой и выгрызал практически весь верх. Сделать это было нетрудно, ведь зачастую рядом оказывался не очень габаритный Швецов. После выхода мощного Заболотного Шв ову, Галовичу и Роше пришлось совсем туго. Они попросту не справлялись с таранными форвардами. Именно из-за забросов в штрафную и умения нападающих «Зенита» укрывать мяч корпусом в итоге и развались защита «Динамо».

Форвард обещал дать бой «Динамо» - и ответил за свои слова. Получилось эпохально! Дзюба забил три мяча; как ребенка, оттеснил от мяча Шитова и сделал гол для Дриусси, а затем заработал пенальти для Мака. Ну и еще немного статистики. В игре с белорусами Дзюбинью чаще всех отдавал передачи под удар (11 раз), чаще всех пытался обыграть защитников (11 попыток), больше всех шел в верховую борьбу (34 единоборства). Только Ерохин чаще бил по воротам: у Дзюбы 6 ударов, у Александра – 7. Всего хозяева нанесли 36 ударов, минчане – 8 за 120 минут. Как говорится, почувствуйте разницу.

«Динамовцы» допустили много индивидуальных ошибок

Питерцы продемонстрировали класс (все-таки не просто так они зарабатывают огромные деньги). Хозяева часто заставляли минчан ошибаться и фолить. Загибайте пальцы: правый защитник Роман Бегунов «заработал» два стандарта, которые оказались голевыми. На 21-й минуте он сфолил на Набиулине, после чего последовал точный удар со штрафного за уши Горбунову (тот откровенно подвел при первом взятии и окрылил россиян), а на 115-й Роман срубил Мака в собственной штрафной.

Не лучший матч провел Швецов, который также заработал пенальти в самой концовке встречи, а до этого на 75-й минуте упустил за спину Дзюбу, когда тот забивал свой первый мяч. Молодой защитник не смог доиграть матч из-за двух желтых карточек. Игорь Шитов не сдержал напор Дзюбы при пятом взятии ворот Горбунова. В этой встрече обычно надежный Галович частенько терял позицию, а Яхая, Капленко и Корзун нередко допускали брак в передачах.

Гуренко не угадал с заменами

В этой встрече все складывалось не в пользу минчан. Даже удаление Паредеса не облегчило жизнь команде Гуренко, а, наоборот, мобилизовало «Зенит». Оказавшись в меньшинстве, хозяева начали играть еще более собранно.

Вдобавок наставник минчан совсем не угадал с заменами. На 55-й минуте он снял с игры Хващинского, который хоть как-то пытался угрожать воротам Лунева и даже отметился незасчитанным голом. Владимир был одним из самых заметных атакующих игроков «бело-голубых», вместо него в опорной зоне начал играть Капленко. Никита попросту растворился на поле.

Также не принесло пользы появление Макася вместо Иванова. Филипп хоть как-то пытался цепляться за мяч и сохранять его. Порой получалось неплохо, и «Динамо» сбивало атакующий темп хозяев. У Макася сделать этого не получалось. Впрочем, войти в такую игру, которую навязали футболисты «Зенита», очень непросто.