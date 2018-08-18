Умер экс-генсек ООН Кофи Аннан 18.08.2018, 13:48

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Кофи Аннан

Фото: EPA/UPG

Ему было 80 лет.

В возрасте 80 лет умер Кофи Аннан, бывший Генеральный Секретарь ООН (в 1997-2006 годах), сообщает CNN.

ООН уже подтвердила информацию о его смерти, пишет "Новое время".

Кофи Аннан, родившийся в Гане в 1938 году, был седьмым Генеральным секретарем ООН и первым, кто взошел на этот пост из среды сотрудников Организации Объединенных Наций.

До этого Аннан работал в качестве помощника генсека ООН по миротворческим операциям, а также затем заместителем генсека ООН.

"Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера", - сообщило в своем Twitter Агентство ООН по миграции.

Аннан был лауреатом Нобелевской премии мира 2001 года - вместе с ООН, "за их работу на благо более организованного и мирного" общества на планете.

Сообщается, что дипломат умер после непродолжительной болезни в больнице Берна, Швейцария, в кругу семьи - рядом со своей женой и тремя детьми.