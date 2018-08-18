Меркель призвали потребовать освобождения Сенцова 18.08.2018, 14:03

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Олег Сенцов

С авторитарным российским президентом нельзя общаться в «некритичном обычном режиме».

Канцлер Германии Ангела Меркель должна выступить за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится в субботу, 18 августа. Об этом заявила председательница фракции партии Союз-90/зеленые в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт, сообщает "Немецкая волна".

Она отметила, что случай Сенцова показывает, "насколько плохо обстоят дела с защитой прав человека при Путине".

"При всей необходимости диалога с Путиным правительству Германии не следует пренебрегать нашими собственными ценностями", – отмечает глава парламентской фракции "зеленых".