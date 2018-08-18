Синоптики рассказали о погоде на воскресенье

Синоптики рассказали о погоде на воскресенье1
- 18.08.2018, 14:10
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На востоке страны ожидаются дожди.
19 августа, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью прогнозируются дожди, которые пройдут преимущественно на востоке страны, при этом в отдельных районах будут грозы. Также ночью и утром местами возможен слабый туман.
Ветер будет переменных направлений, слабый до умеренности, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью и утром составит 12-18 градусов тепла, днем столбики термометров покажут 23-29 со знаком плюс, сообщает ресурс pogoda.by.