Синоптики рассказали о погоде на воскресенье 1 18.08.2018, 14:10

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На востоке страны ожидаются дожди.

19 августа, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью прогнозируются дожди, которые пройдут преимущественно на востоке страны, при этом в отдельных районах будут грозы. Также ночью и утром местами возможен слабый туман.

Ветер будет переменных направлений, слабый до умеренности, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью и утром составит 12-18 градусов тепла, днем столбики термометров покажут 23-29 со знаком плюс, сообщает ресурс pogoda.by.