После шести лет колонии на свободу вышел казахстанский правозащитник Вадим Курамшин 18.08.2018, 14:59

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Вадим Курамшин

На свободе правозащитника встречала семья.

До своего заключения Вадим Курамшин занимался защитой прав заключенных, в 2013 году он также получил международную премию в области защиты прав человека имени Людовика Трарье. До заключения он неоднократно критиковал условия содержания в казахстанских тюрьмах, рассказывал о пытках и жестоком обращении с заключенными, пишет "Настоящее время".

У шлагбаума колонии его встретил 25-летний сын Степан и внук Алан. Все вместе сегодня уехали в родной Петропавловск.

"Три дня назад, если честно, я даже не наделся, что задержусь какое-то время еще на свободе, я мечтал дожить до свободы, до юбилея, 26 марта, или хотя бы до 28 октября – юбилея матери", – рассказывает Курамшин.

Чтобы дать интервью, бывшему заключенному пришлось уехать подальше от колонии. Рядом с ней снимать запретили. На обочине дороги Вадим рассказал, что собирается добиться отмены оставшейся части наказания. Он также намерен узнать имя правозащитника, который видел издевательства в тюрьме и не принял никаких мер.

"Само понятие "правозащитная деятельность" уже давным-давно себя подменила, фактически эта правозащитная деятельность в казахстанском понимании – не что иное, как покровительство всевозможных преступлений против личности, против заключенных, и именно для этого они созданы и существуют", – говорит он.

Вадима Курамшина посадили в тюрьму в 2012 году по обвинению в вымогательстве денег у помощника прокурора. Сначала суд присяжных переквалифицировал его дело на статью о самоуправстве и назначил год ограничения свободы. Правозащитник поехал в Европу, где на конференции ОБСЕ по правам человека рассказал о положении заключенных в Казахстане, о пытках и жестоком обращении.

По возвращении апелляционный суд изменил ему наказание и назначил 12 лет лишения свободы. Казахстанские и международные правозащитники назвали дело политически мотивированным, а приговор – слишком суровым.