Видеофакт: F-22 встретились в воздушном бою с F-35 5 18.08.2018, 15:12

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Бой получился весьма эффектным.

В рамках учений, направленных на укрепление альянса НАТО, два многоцелевых истребителя F-22 военно-воздушных сил США устроили схватку с парой малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 королевских военно-воздушных сил Норвегии. Бой получился весьма эффектным, пишет «Популярная механика» .

В учебной схватке в небе над Норвегией приняли участие два американских F-22 Raptor и два норвежских F-35 Lightning II, но победителя воздушного боя натовцы не указывают. Переброску в Европу 13 истребителей F-22 Raptor американцы традиционно объясняют растущей военной угрозой со стороны России, поэтому в Норвегию направляют также 52 самолёта F-35 Lightning II. F-22 является первым в мире истребителем пятого поколения — и самым дорогостоящим: при стоимости одного самолёта в 400 миллионов долларов даже F-35 оказывается вчетверо дешевле.