Минприроды: Хозяин питона, попавшего в ясли, будет привлечен к ответственности 4 18.08.2018, 15:15

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Тигрового питона передали в зоопарк.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды отреагировало на историю с питоном, который попал в столичные ясли-сад. В заявлении ведомства сказано, что хозяин пресмыкающегося (1 особи тигрового питона) будет привлечен к административной ответственности, пишет onliner.by.

— Минприроды оперативно проведен мониторинг имеющихся в наличии у граждан в Минске официально зарегистрированных тигровых питонов. В настоящее время дикое животное найдено и передано представителями Минского зоопарка гражданину, заявившему на него права.

Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего, в том числе личность гражданина, подготовлена повестка о вызове его в комитет для дачи объяснения.

В случае подтверждения законности владения указанным диким животным в отношении гражданина будет начат административный процесс по статье 15.32 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за несвоевременную регистрацию дикого животного и за нарушения условий содержания, — сказано в заявлении.

Напомним, змею обнаружили на улице Уборевича, в доме №14 (это территория яслей-сада №292). От удивления люди звонили в МЧС. Тигрового питона длиной 4 метра и весом 8 килограммов в итоге отловили и передали в зоопарк.