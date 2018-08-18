Названы фрукты и овощи, которые нужно есть вместе с кожурой 3 18.08.2018, 13:40

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Крайне полезной оказалась кожура апельсинов.

По данным ряда исследований, кожура многих фруктов обогащена питательными веществами, которые полезны для кожи и для общего самочувствия, а также помогают предотвращать рак, пишет healthinfo.ua.

Фрукты часто употребляются людьми очищенными от кожуры, но ученые заявили: избавляясь от кожуры плодов, мы обедняем свой организм витаминами. Об этом научные эксперты сообщили на страницах издания Mirror, попутно представив список продуктов, которые по их мнению лучше есть вместе с кожицей.

В частности, специалисты советуют не срезать кожуру с яблок - почти половина витамина С, по их словам, содержится в верхних слоях этих фруктов. Специалисты подсказали: в кожуре красных яблок много антиоксидантов, способных защищать от рака, в кожуре желтых - каротиноидов, укрепляющих здоровье глаз и миокарда, в кожуре зеленых – лютеина, мощного защитника от онкологических заболеваний и врожденных пороков у детей.

Также крайне полезна кожура апельсинов: в ней содержится много флавоноидов, дающих мощный антиоксидантный эффект и способствующих снижению уровня «вредного» холестерина в сосудах. Еще апельсиновая кожура насыщена пектином, который действует как пробиотик, активизируя распространение полезных бактерий в кишечнике. Ученые рекомендуют добавить цедру в салаты, горячие блюда.

Кроме того, полезно употреблять кожуру чеснока, в которой по словам специалистов содержатся фенилпропаноиды – активные вещества, тормозящие старение и укрепляющие сердце. Обратите внимание и на кожуру киви – в ней много фенольных соединений, обладающих противовоспалительными свойствами.

Не нужно бояться есть вместе с кожурой бананы: она является прекрасным источником лютеина, защищающего от разрушения сетчатку глаз, а также веществ, помогающих бороться с депрессией. Рекомендовано употреблять вместе с кожицей и картофель, поскольку в ней сконцентрировано очень большое количество витамина С – больше даже чем в апельсинах.