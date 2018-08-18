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Путин прибыл в Грац и отправился на свадьбу главы МИД Австрии

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  • 18.08.2018, 15:50
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Стоимость визита Путина для австрийской полиции составляет €250 тысяч.

Президент России прибыл в австрийский город Грац в федеральной земле Штирия, где посетит свадьбу главы МИД Австрии Карины Кнайсль и австрийского финансиста и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал Oe24 и газету Kronen Zeitung.

Как отмечает телеканал, российский лидер прилетел на самолете Ил-96. По его данным, что к месту свадебных торжеств Путин прибудет на лимузине в коммуну Гамлиц. По данным Oe24, в этой связи было закрыто шоссе, чтобы конвой российского лидера смог беспрепятственно проехать. В постоянной готовности находятся 500 полицейских. Телеканал Oe24 сообщает, что стоимость визита Путина для австрийской полиции составляет €250 тыс.

Позднее телеканал опубликовал фотографию с российским президентом и букетом цветов. По его данным, Путин прибыл на свадебные торжества.


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