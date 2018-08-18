21-летний парень из Борисова «продал» криптовалюту за $7 тысяч 2 18.08.2018, 16:34

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Житель Борисова обманул доверчивого гражданина, желающего приобрести криптовалюту.

Преступники стали использовать криптовалюту как средство наживку, предупреждает Следственный комитет. Пресс-служба ведомства сообщает об очередном таком преступлении, которое произошло в столице. Октябрьский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Борисова, который обманул доверчивого гражданина, желающего приобрести криптовалюту.

Парень разместил в сети объявление о продаже криптовалюты. Откликнулся житель Гродно, который готов был приобрести ее за 14 тысяч белорусских рублей. Продавец и покупатель встретились в Минске: во время той встречи продавец показал мобильное приложение, которое имитирует зачисление криптовалюты на счет. Пострадавший ему поверил и отдал наличные деньги, когда же он вернулся домой в Гродно, то обнаружил, что никакого перевода криптовалюты не было, а продемонстрированное приложение работало в тестовом режиме. Обманутый покупатель пошел в милицию.

На продавца завели уголовное дело по ч.3 ст. 209 (Мошенничество, совершенное в крупном размере). Следователи изъяли у подозреваемого мобильный телефон, чтобы исследовать способ совершения преступления.