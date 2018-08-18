Порошенко разрешил «Укроборонпрому» не отдавать долги России 18.08.2018, 16:50

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Петр Порошенко

Президент Украины подписал закон, разрешающий украинским госпредприятиям ОПК не отдавать долги компаниям страны-агрессора.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий не отдавать государственному концерну Укроборонпром долги перед страной-агрессором, передает Liga.net.

Документом предлагаются механизмы защиты хоздеятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, внесенных в перечень объектов госсобственности от негативных последствий воздействия юридических лиц, зарегистрированных на территории государства-агрессора и / или государства-оккупанта или юридических лиц с иностранными инвестициями государства-агрессора и / или государства-оккупанта.

Законом вводится запрет на принудительное исполнение решений, в том числе и иностранных судов, о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором (взыскателем) является юрлицо страны-агрессора, и / или государства-оккупанта или юрлицо с иностранными инвестициями или иностранное предприятие государства-агрессора и / или государства-оккупанта, а должником - госпредприятие оборонно-промышленного комплекса Украины.

Документ также предусматривает остановки уже открытых и запрет открытия новых исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений о взыскании задолженности с украинских госкомпаний ОПК в пользу юридического лица государства-агрессора и / или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агре ора и / или государства-оккупанта.

Кроме того, законом вводится запрет на открытие производства по делу о банкротстве предприятий ОПК по заявлениям юрлица государства-агрессора и / или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агрессора и / или государства-оккупанта.

Указанные ограничения распространяются, в том числе на обязательства, в которых была проведена замена стороны (кредитора, заявителя) или уступку права требования, в результате которой такое право перешло к третьим лицам, однако в первую очередь такой долг возник именно в отношении юридического лица государства-агрессора и / или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агрессора и / или государства-оккупанта.

Напомним, законопроект "О внесении изменений в законы Украины относительно решения некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников Государственного концерна Укроборонпром перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития" был принят Верховной Радой 12 июля.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.