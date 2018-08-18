На белорусский язык переведут еще три блокбастера 18.08.2018, 16:56

Кадр из х/ф Побег из Шоушенка

На родной язык будут переведены «Побег из Шоушенка», «Ла-Ла-Ленд» и «Даласский клуб покупателей».

Тройку лучших фильмов выбрали белорусские пользователи соцсетей в ходе конкурса, организованного сервисами VOKA и MEGOGO. В голосовании за любимое кино участвовало более 6 тысяч человек, передает interfax.by.

Вначале из десятков претендентов голосованием они выбрали финалистов:

"Побег из Шоушенка"

"Петля времени"

"Залечь на дно в Брюгге"

"Омерзительная восьмерка"

"Ла-Ла-Ленд"

"РЭД"

"Грязь"

"Семеро психопатов"

"Джон Уик 2"

"Далласский клуб покупателей"

А в тройку суперфиналистов из этого списка вошел "Побег из Шоушенка", набравший больше всего голосов, "Ла-Ла-Ленд" и "Даласский клуб покупателей". Помимо пользовательского голосования при определении финальных результатов организаторы конкурса учитывали мнение белорусских кинокритиков.

Фильма-победители будут переведены и озвучены профессиональными актерами и пополнят собой коллекцию кино на белорусском языке, в которой уже есть "Падынгтан", "Жонка аглядальніка заапарку", "Рыбка Поньё", "Гэта цудоўнае жыццё", "Кніга Ілая", "Маленькі Прынц" и другие ленты.