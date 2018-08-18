На белорусский язык переведут еще три блокбастера
- 18.08.2018, 16:56
На родной язык будут переведены «Побег из Шоушенка», «Ла-Ла-Ленд» и «Даласский клуб покупателей».
Тройку лучших фильмов выбрали белорусские пользователи соцсетей в ходе конкурса, организованного сервисами VOKA и MEGOGO. В голосовании за любимое кино участвовало более 6 тысяч человек, передает interfax.by.
Вначале из десятков претендентов голосованием они выбрали финалистов:
"Побег из Шоушенка"
"Петля времени"
"Залечь на дно в Брюгге"
"Омерзительная восьмерка"
"Ла-Ла-Ленд"
"РЭД"
"Грязь"
"Семеро психопатов"
"Джон Уик 2"
"Далласский клуб покупателей"
А в тройку суперфиналистов из этого списка вошел "Побег из Шоушенка", набравший больше всего голосов, "Ла-Ла-Ленд" и "Даласский клуб покупателей". Помимо пользовательского голосования при определении финальных результатов организаторы конкурса учитывали мнение белорусских кинокритиков.
Фильма-победители будут переведены и озвучены профессиональными актерами и пополнят собой коллекцию кино на белорусском языке, в которой уже есть "Падынгтан", "Жонка аглядальніка заапарку", "Рыбка Поньё", "Гэта цудоўнае жыццё", "Кніга Ілая", "Маленькі Прынц" и другие ленты.