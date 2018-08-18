Ученые назвали признаки гениальности 12 18.08.2018, 17:16

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Результаты исследования вас удивят.

Отсутствие нормального сна, беспорядок в доме и злоупотребление нецензурщиной часто являются признаком одаренности и нередко гениальности. К таким выводам пришли американские ученые, передает changeua.com.

Исследователи утверждают, что гении могут годами не проводить уборку, но при этом свободно ориентироваться в кипе бумаг и куче предметов на рабочем столе, которые другим кажутся лишними.

По мнению американских ученых, склонность к грубой матерной речи обусловлена тем, что мозг «гениев» заточен на быструю работу и потому не подбирает корректные слова для описания нужного феномена. Благодаря именно этой особенности одаренные люди способны бегло читать и быстро усваивать новую информацию.