500 силовиков и €250 тысяч затрат: Путин опоздал на свадьбу главы МИД Австрии 5 18.08.2018, 17:28

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Фото: ROLAND SCHLAGER / EPA / ТАСС

Президент РФ станцевал с невестой и уехал со свадьбы.

Российский президент Владимир Путин прибыл на свадьбу главы внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль с незначительным опозданием.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на Oe24.

Церемония бракосочетания должна была начаться в 14:00 по местному времени, однако Путин прибыл в 14:08. Отмечается, что для президентского кортежа даже перекрыли шоссе, чтобы он успел прибыть на торжества из аэропорта в Граце.

Вблизи празднований стянули массивную охрану, спецназ и снайперов. Чтобы Путин попал на свадьбу задействовали 500 полицейских, а стоимость его визита для полиции составляет 250 тысяч евро.

Канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл раньше российского лидера.

По прибытии Путин подарил Кнасйль букет цветов. Кроме того, как свидетельствуют фотографии с мероприятия, после свадебной церемонии российский президент пригласил главу МИД Австрии на танец. Путин покинул празднество спустя час: кортеж с автомобилями подъехал к ресторану Тщеппе и забрал президента. У выхода из ресторана его дожидались два десятка сотрудников сил безопасности, отмечает OE24.