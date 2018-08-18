Найден ранее неизвестный автограф Максима Богдановича 18.08.2018, 17:33

Фота: Belta.by

Уникальный автограф был найден в архиве библиотеки Ярославского государственного педуниверситета.

В Ярославле участники экспертно-медийного семинара "Богданович и Горький: союз, рожденный на берегах Волги" ознакомились с неизвестным ранее автографом Максима Богдановича.

Этим летом раритет был передан во временное пользование "Центру белорусской культуры. Музею Богдановича" для публичной демонстрации. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на директора музея Наталью Прохорову.

Этот уникальный автограф был найден в архиве библиотеки Ярославского государственного педуниверситета. Он посвящается издателю ярославской газеты "Голос", в которой публиковался Максим Богданович.

Дом-музей Богдановича - единственный в черте города литературный мемориальный музей, имеющий этнографическую составляющую. В его создании принимали участие ярославские и белорусские специалисты. С 1995 года имеет статус "Центра белорусской культуры".