«Это же ясно, что часть наших людей остаются без работы» 1 18.08.2018, 17:43

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Фото" tut.by

Куда уходят работники «Красной звезды», которую снесут ради бассейна за китайские деньги.

Возле станции метро «Молодежная» закрылась фабрика «Красная звезда». Скоро ее снесут и построят бассейн за китайские деньги. А пока рабочие типографии помогают разбирать и перевозить оборудование и документы. Почти все работы уже завершены. В пятницу, 17 августа, tut.by пообщался с бывшими сотрудниками фабрики и узнали, куда они уходят и хотят ли переводиться на другое предприятие.

Вопрос с кадрами перед сносом типографии решился давно. Работникам фабрики «Красная звезда», а их около 140 человек, предложили перейти на полиграфкомбинат имени Якуба Коласа на Корженевского, который тоже подведомственен Министерству информации. Отказавшимся переводиться содействовали в трудоустройстве на территории Фрунзенского района. Но, по словам рабочих, из-за сноса некоторые люди попали под сокращение, а пенсионерам за 70 не всегда продлевали контракт из-за возраста.

«До последнего работали в том же объеме, как и всегда»

Михаилу Анатольевичу 61 год. 35 лет он проработал на «Красной звезде» слесарем-ремонтником — обслуживал печатное оборудование.

Фото" tut.by

— Даже когда под конец предприятие начали разваливать, оно все равно давало 71% прибыли. Доходное было предприятие. Мы до последнего работали в том же объеме, как и всегда. Никогда оно не стояло. Но изначально тут было больше работников — работали в две смены. Здесь была хорошая работа и нормальное оборудование.

Александру Анатольевичу 52 года. На фабрике он проработал слесарем два с половиной года, а до этого трудился в типографии на Якуба Коласа. Мужчина говорит, что у него впечатления от фабрики остались самые лучшие.

Фото" tut.by

— У нас был очень хороший директор, понимающий, премию всегда давал. Конечно, грустно расставаться. Люди столько отработали! Маршрут уже свой знают: во сколько выйдут из дома, во сколько доедут. И производство было хорошее. Тут печатали районные газеты. У нас было единственное предприятие, где делали оборудование для слепых (на типографии создавали книги по методу Брайля. — Прим.), но мы его перевезли на полиграфкомбинат имени Якуба Коласа.

Слесари-ремонтники переходят на полиграфкомбинат на Корженевского. Фактически на новом месте работы они закреплены уже два месяца.

«Среди полиграфических производств у нас были зарплаты на порядок выше»

Вместе с ними почти все это время помогает разбирать производство 50-летний Иван Иванович из типографии на Корженевского. Говорит, что он здесь как прикомандированный. По его словам, на подобные предприятия нужно привлекать молодежь.

Фото" tut.by

— Молодежь это кто? До 40? Ну не знаю, их можно на пальцах одной руки пересчитать. Зарплаты при этом были хорошие, в нормальных пределах. 1000 рублей не было, это только в словах президента у нас такие зарплаты. Реально на производстве 600 рублей — это ого-го!

Но Александр Анатольевич с фабрики «Красная звезда» добавляет, что у них была высокая зарплата.

— Мы обижены не были. Среди полиграфических производств у нас были зарплаты на порядок выше — рублей на 200−250. Я сейчас эту разницу при переходе на другой полиграфкомбинат теряю. Ну а что делать?

«Это же ясно, что часть наших людей остаются без работы»

Одна из бухгалтеров, уходя домой, держит в руках пакет предприятия с личными вещами. Говорит, что ей не хотелось бы попадать в прессу, поэтому она не разрешает ее фотографировать.

Женщине 51 год, чуть больше года она проработала на «Красной звезде». Сегодня у нее последний рабочий день, потом будет отпуск. А 11 сентября она будет сокращена.

Фото" tut.by

— Я попала под сокращение, потому что нас объединяют с полиграфкомбинатом, а там есть своя большая бухгалтерия из 13 человек. Это же ясно, что часть наших людей остается без работы. Тут многие люди так уходят. Кто-то сам не хочет переводиться. В общем, люди сами себе ищут работу.

Бухгалтер говорит, что ей удалось найти новое место, потому что новость о реорганизации была известна давно.

— Вообще мы фабрику любили, хороший коллектив. Хотелось бы тут больше работать. Мы тут получали средние зарплаты, могли жить на эти деньги. И предприятие работало хорошо, не было задолженностей по зарплатам и налогам. Предприятие все время было доходным. Оно бы прекрасно работало и приносило прибыль. Очень грустно уходить, жалко, слезы на глазах.

По словам собеседницы, работники писали письма в разные инстанции для сохранения фабрики, даже в Администрацию президента, но ничто не помогло.

«Знали бы, что будет, получали бы тринадцатые зарплаты вместо вкладов в ремонт»

Бухгалтер по зарплате Людмила Никифоровна работает здесь с 2016 года. Она пенсионерка. Говорит, что сразу, когда пришла на собеседование, осталась довольна местом и коллективом.

Фото" tut.by

— Директор замечательный, привел в порядок предприятие. А знали бы, что будет, получали бы тринадцатые зарплаты, выплаты и матпомощи вместо вкладов в ремонт, замену окон, дверей. Очень жалко, я представляю чувства людей, которые тут проработали по 30−40 лет до пенсии.

На вопрос о том, куда уходит работать сейчас, Людмила Никифоровна отвечает уклончиво.

— Посмотрим, как примут нас. В принципе, я бы осталась здесь, а на полиграфкомбинат не очень хочется.

Бухгалтер говорит, что на Корженевского в целом приняли всех сотрудников. Но некоторые люди отказывались переводиться на новое место, потому что одних не устраивает расположение комбината, других — зарплата. Все собеседники отмечают, что на Корженевского она ощутимо ниже.

— Где вы были, ребята, когда мы просили оставить фабрику? А сейчас поздно, все уже разобрали.