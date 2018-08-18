20-летний белорус пытался сбежать через границу в ЕС за лучшей долей 11 18.08.2018, 19:51

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Житель Витебска пытался нелегально пересечь границу Беларуси с Евросоюзом.

Как передает пресс-служба Государственного пограничного комитета, 20-летнего нарушителя поймали вечером 15 августа у деревни Брузги в Гродненском районе. О постороннем лице на режимной территории пограничникам сообщили местные жители.

Парень не скрывал своих намерений бежать в ЕС, куда он хотел попасть в поисках лучшей доли. Нарушителя задержали и завели на него административное дело за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима.

На следующий день еще один нелегал обнаружился на границе с Украиной — гражданин этого государства пошел собирать дикоросы около населенного пункта Дроздынь Ровенской области и зашел на белорусскую территорию. Он имел возможность легально получить пропуск на территорию Полесского лесхоза как житель украинского пограничья, однако не стал этого делать. Теперь украинцу грозит депортация с запретом посещать Беларусь в течение 3 лет.