Глава МИД Германии категорически отрицает возможность признания Крыма российским 3 18.08.2018, 20:20

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Хайко Маас

Хайко Маас назвал абсолютно правильным, что ЕС перед летними каникулами продлил санкции против России.

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас категорически отрицает возможность признания Крыма российским.

Об этом политик заявил изданию Welt am Sonntag в преддверии встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу в пригороде Берлина, передает ukrinform.ru.

"Если мы признаем Крым как территорию России, это может стать приглашением другим действовать в нарушение международного права", - заявил Маас.

Он назвал абсолютно правильным, что ЕС перед летними каникулами продлил санкции против России. То, что "за" проголосовала даже Италия, в которой раздавались различные голоса в ходе избирательной кампании, показывает, насколько ЕС серьезно относится к своим ценностям и не склоняется перед силой, сказал Маас.