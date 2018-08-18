«От перемены мест слагаемых сумма не меняется» 3 18.08.2018, 21:14

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Белорусы комментируют смену правительства.

Сегодня Лукашенко сменил правительство. Диктатор поменял премьера, трех вице-премьеров и пять министров.

За время правления Лукашенко пользователи Сети смогли проследить, на что влияют кадровые перестановки. Подавляющее большинство читателей Charter97.org уверены, что ждать каких-то изменений в жизни страны не стоит.

«От перемены мест слагаемых сумма не меняется, не меняется. Подсказал бы ему кто…»

«Так, а себя он поменял?»

Один из читателей вспомнил анекдот на эту тему:

«Муж приходит домой, снимает обувь, а оттуда такой бакш трудовых будней. Жена: «Слушай, ты бы хоть носки менял!» Муж: «Так меняю каждое утро! С правой - на левую, с левой - на правую!»

«Бред ещё тот, заместитель заместителя первого вице-заместителя».

«Несменяемый, себя смени».

«Очередная труппа заезжего цирка. Добро пожаловать в шоу лысого, лицедеи!

Занимаем места в зрительном зале, готовим хлопушки».

«Поляки, литовцы, эстонцы, чехи и другие в 1991 сломали свои совковые системы до основания и смело пошли за цивилизованным миром, а мы с этим шкловским горем Луковым в совке так и застряли».

«Репертуар у вас не новый, а дирижёр совсем хреновый».

«Новые реестровые чиновники такая же глупость, как реестровая модель Лукашенко. От замены чиновников ничего не сдвинется, не поменялась идея существования режима, а это нынче только повышение цен на все, дальнейший грабеж бизнеса, возможно , небольшой выпуск ценных бумаг и попытки клянчить безвозвратный кредит. Все, чтобы сохранить репрессивный аппарат на плаву. Лукашенко как самозванец обречен. Режим сидит в луже с закредитованными предприятиями и без денюх . Осталось возникнуть искре и режим будет сметен».