Машины из России подорожают? 18.08.2018, 21:37

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Эксперты пояснили степень зависимости цен от курсов валют.

Опрошенные агентством RNS российские официальные дилеры «Авилон», «АвтоСпецЦентр», «Рольф», и «Ключавто» допустили рост цен на новые автомобили из-за падения курса рубля, сообщает Autostat.ru со ссылкой на агентство.

«Большинство автопроизводителей имеют верхнюю отметку коридора допустимого средневзвешенного курса на уровне 75 рублей за евро для сохранения текущего уровня цен. Вероятность повышения цены станет весомой, если средневзвешенный курс за месяц выйдет за рамки коридора более чем на 3-5%», – сказал операционный директор люксового подразделения компании «Авилон» Вагиф Бикулов.

По данным топ-менеджера компании «АвтоСпецЦентр» Алексея Потапова в настоящее время ни один из производителей, с которым сотрудничает группа, не повысил цены из-за валютных колебаний.

«Если в течение одного месяца доллар вырастает более чем на 10%, то автопроизводители в праве повысить цены. Меньшие колебания на динамику цен не влияют. Сейчас, если по итогам августа доллар вырастет больше чем на 10%, то можно ожидать повышение цен в сентябре-октябре», – сказал Потатов.

Директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников отметил, что автопроизводители заняли «выжидательную позицию до стабилизации ситуации (с валютными колебаниями)».

«Если курс доллара не вернется к исходным значениям по отношению к рублю, то это может стать еще одним фактором, толкающим вверх цены на автомобили. Повышение курса доллара равнозначно пропорциональному увеличению входной стоимости автомобилей», – сказал RNS Мирошников.

Он напомнил, что постепенный рост цен на автомобили на российском рынке продолжается с начала года, и цены будут повышаться дальше, в том числе из-за повышения НДС с 2019 года.

Представитель «Ключавто» также сообщил, что импортеры пока не сообщали об изменении цен на новые автомобили из-за валютных колебаний.

«Скорей всего какие-то изменения в ценовой политике произойдут, когда ситуация на валютном рынке стабилизируется. С приходом осени всегда какие-то изменения (с ценами) бывают», – сказал официальный представитель «Ключавто» и отметил, что рост цен может составить от нескольких тысяч рублей или десятков тысяч рублей.