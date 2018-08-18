Станислав Богданкевич: Беларуси необходимы системные реформы 6 18.08.2018, 22:29

1,695

Станислав Богданкевич

Никаких серьезных перемен от смены правительства ожидать не стоит.

Бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич прокомментировал «Немецкой волне» смену правительства в Беларуси.

По его словам, реальным главой правительства в Беларуси является Лукашенко, который к переменам не готов. Стране необходимы системные реформы, улучшение качества экономики, увеличение производительности труда, повышение конкурентоспособности продукции, но ничего этого в стране нет, сетует Богданкевич. Вместо этого «увольняют правительство за дырку в крыше, что вообще смешно», - недоумевает он.

Об экономической программе нового премьера пока ничего не известно.

«Не дана реальная оценка ситуации, не признано, что у нас огромная убыточность госкомпаний, большие складские запасы, огромная кредиторская задолженность, что мы плетемся в хвосте, как и Россия. Вероятно, через год Лукашенко снова будет стучать кулаком по столу. Лично я никаких серьезных перемен не ожидаю», - констатировал Богданкевич.