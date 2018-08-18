закрыть
18 августа 2018, суббота, 22:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Станислав Богданкевич: Беларуси необходимы системные реформы

6
  • 18.08.2018, 22:29
  • 1,695
Станислав Богданкевич

Никаких серьезных перемен от смены правительства ожидать не стоит.

Бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич прокомментировал «Немецкой волне» смену правительства в Беларуси.

По его словам, реальным главой правительства в Беларуси является Лукашенко, который к переменам не готов. Стране необходимы системные реформы, улучшение качества экономики, увеличение производительности труда, повышение конкурентоспособности продукции, но ничего этого в стране нет, сетует Богданкевич. Вместо этого «увольняют правительство за дырку в крыше, что вообще смешно», - недоумевает он.

Об экономической программе нового премьера пока ничего не известно.

«Не дана реальная оценка ситуации, не признано, что у нас огромная убыточность госкомпаний, большие складские запасы, огромная кредиторская задолженность, что мы плетемся в хвосте, как и Россия. Вероятно, через год Лукашенко снова будет стучать кулаком по столу. Лично я никаких серьезных перемен не ожидаю», - констатировал Богданкевич.


популярное за неделю

Мнение

Даешь позитив!
Даешь позитив! Александр Гольц
Время клоунов у власти заканчивается
Время клоунов у власти заканчивается Николай Статкевич
Санкции и дураки
Санкции и дураки Игорь Яковенко
Двойка с минусом, или Социальная модель имени Лукашенко
Двойка с минусом, или Социальная модель имени Лукашенко Валерий Карбалевич