Стали известны детали переговоров Меркель и Путина 19.08.2018, 8:05

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Фото: AFP

Центральное место было отведено вопросам Украины, Сирии и Ирана.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели переговоры 18 августа, в ходе которых обсудили ситуацию на востоке Украины.

Лидеры двух стран отклонились от традиционного формата и выступили до официального обеда перед журналистами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"У нас есть ответственность – Германия, но прежде всего Россия, потому что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, – поэтому мы должны работать над тем, чтобы найти решение. Это касается, во-первых, вопроса Украины. Мы над этим уже довольно долго работаем", – заявила Меркель.

О Донбассе

"Основа есть и остается – это Минские договоренности. Хотя надо констатировать, что у нас пока нет стабильного перемирия. Надеюсь к началу нового учебного года сделать новую попытку обеспечить перемирие. И мы сегодня поговорим о возможности учреждения миссии ООН, которая смогла бы играть свою роль в мирном процессе, Германия готова здесь нести ответственность", – отметила канцлер.

Она добавила, что Германия готова внести вклад в рамках нормандского формата. В свою очередь, Путин назвал минские соглашения "безальтернативными".

"Мы, конечно, будем говорить об Украине, как сказала госпожа Федеральный канцлер, в контексте урегулирования украинского кризиса, который, к сожалению, никак не продвигается, имея в виду подчеркнуть безальтернативность реализации Минских соглашений, отметить нашу заинтересованность в работе в рамках "нормандского формата" и Контактной группы, готовность и далее оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН. Надеюсь, что нам удастся все-таки продвинуться по этому направлению", – заявил он.

"Северный поток-2"

"Я считаю, что даже после запуска "Северного потока-2" Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу. Я очень довольна, что нам удалось начать переговорный процесс по этой тематике вместе с Европейским союзом", – подчеркнула Меркель.

Путин заявил, что Россия вместе с Германией работают над проектом газопровода, реализация которого "позволит усовершенствовать" европейскую газотранспортную систему.

"Хочу в этой связи отметить и еще раз подчеркнуть: "Северный поток-2" – это исключительно экономический проект, он не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через территорию Украины. Я знаю по этому поводу позицию Федерального канцлера, которая постоянно эту тему поднимает. Главное, чтобы этот украинский транзит соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова", - отметил российский лидер.

Иран

"Германия поддерживает сохранение ядерной сделки, но мы наблюдаем с беспокойством за действиями Ирана в регионе, будь то конфликт в Йемене, программа по развитию баллистических ракет, ситуация в Сирии", – заявила Меркель.

Путин поддержал необходимость сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"Крайне важно сохранить эту одобренную Советом Безопасности ООН многостороннюю договоренность, направленную на укрепление региональной и глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения", – пояснил он.

Конфликт в Сирии

Стороны подчеркнули важность этой темы. По словам Меркель, мировому сообществу нужно избежать гуманитарной катастрофы. Она отметила также уменьшение боевых действий.

"Германия, как член так называемой малой группы, делает особую ставку на то, чтобы сейчас продвинуть вопрос возможных выборов. И мы, конечно, поддерживаем работу спецпосланника ООН господина де Мистуры", – добавила канцлер ФРГ.

Президент РФ поддержал заявление коллеги из Германии касательно гуманитарной составляющей решения этого вопроса.

"Важно наращивать гуманитарную составляющую сирийского конфликта, имея в виду, прежде всего, оказание гуманитарной помощи сирийскому народу, и помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей", – заявил он.

Путин предложил помочь восстановить водоснабжение, канализацию, медицинское обслуживание.