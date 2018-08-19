Сменилось правительство – ждем дефолта 19.08.2018, 8:10

1,676

От перемены мест слагаемых сумма не меняется.

14 августа Лукашенко устроил «разнос» правительству по итогам своей поездки в Оршанский район. Диктатор обвинил министров в саботаже, «пофигизме» и невыполнении его решений и пообещал отправить в отставку весь руководящий состав правительства.

По результатам совещания были уволены министры промышленности и строительства, а также глава администрации Оршанского района.

17 августа стало известно о том, что диктатору предложены на утверждение новые кандидатуры ключевых министров. В субботу, 18 августа, в Беларуси сменилось правительство.

Вот как отреагировали на кадровые перестановки в кабинете министров читатели Charter97.org:

«От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Подсказал бы ему кто».

«Так а себя он поменял?»

«Те вместо работы коттеджи себе строили и эти будут. Кочанова осталась? Она же, как чертик из шкатулки вскакивает, когда «папик всех чиновников» произносит ее фамилию. Знает, что рыльце в пуху. Коттеджик успела достроить, но и выслуживаться умеет».

«Очередная труппа заезжего цирка. Добро пожаловать в шоу лысого, лицедеи. Занимаем места в зрительном зале, готовим хлопушки».

«Только полный демонтаж этой системы, и построение свободного демократического государства может помочь».

«Для начала объясните ненаклоняемому, что декрет №1 это бомба, на которую вас же он и садит».

«Очень скоро народ будет бить государевых чинуш и очень больно. Своих из под удара вывел».

«Не только кровати переставляли, но и новых привели. Надолго ли? И будет ли них толк?»

«Новые реестровые чиновники такая же глупость, как реестровая модель Лукашенко. От замены чиновников ничего не сдвинется, не поменялась идея существования режима, а это нынче только повышение цен на все, дальнейший грабеж бизнеса, возможно , небольшой выпуск ценных бумаг и попытки клянчить безвозвратный кредит. Все , что бы сохранить репрессивный аппарат на плаву. Лукашенко как самозванец обречен. Режим сидит в луже с закредитованными предприятиями и без денюх . Осталось возникнуть искре и режим будет сметен».

«Лукашенко нужен премьер-волшебник, а не Румас. Гарри Поттер, например, или Мерлин».

«Почему не Чебурашка или Карлсон? В сказке разные герои нужны!»

«Видно в «их» школе Крылова «Квартет» не проходили»!

«Диктатор побежал впереди поезда. В России в 1998 сначала был дефолт - потом сменилось правительство. У нас наоборот: сменилось правительство - ждем дефолта».