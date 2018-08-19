Путч ГКЧП и баррикады: как это было 1 19.08.2018, 8:31

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27 лет назад, 19 августа 1991 года, в Москве состоялось событие, названное позже «путчем ГКЧП».

Что же произошло в эти дни? Бывшие члены советского правительства во что бы то ни стало стремились сохранить СССР (в виде какого-то нового "Союза Суверенных Государств", управляемого из Москвы), а силы под руководством президента Ельцина отказались подчиняться ГКЧП, назвав их действия антиконституционными, пишет блогер Максим Мирович.

Дальше события развивались уже на улицах. Пол приказу ГКЧП в Москву были введены войска — около трёх сотен БМП, 150 БТР-ов и танки Кантемировской дивизии. В свою очередь, Ельцин выводит на улицы десятки тысяч людей, которые не хотят сохранения советской власти ни в каком виде. Под влиянием людей на улицах, часть войск переходит уже на сторону Ельцина и демократов — мотострелки Таманской дивизии развернули свои БМП уже на защиту Белого дома, в котором находился Ельцин.

В ночь с 20 на 21 августа в Москве происходит столкновение между армией и защитниками Белого дома — сторонники Ельцина блокировали троллейбусами колонну бронетехники, при этом трое защитников Белого дома погибли. После этого события утром 21 августа министр обороны СССР Язов отдает приказ вывести из Москвы все военные части.

22 августа все члены ГКЧП были арестованы, их действия были признаны антиконституционными. Парадоксальным образом, путч ГКЧП не только не "сохранил СССР", но маргинальными действиями партийной верхушки только ускорил его падение.

01. Конец августа 1991, начало путча ГКЧП. Армия блокирует доступ на Красную площадь:

02. Впрочем, оцепление с площади вскоре сняли, и её заполнили протестующие с российскими триколорами, плакатами и портретами академика Сахарова:

03. Баррикады возле здания Верховного Совета СССР, в котором находилось фактическое руководство России.

04. А это защитники Белого дома, в котором находился президент Ельцин:

05. Люди строят баррикаду из подручных средств, снимок сделан возле здания Верховного совета:

06. Строительство баррикады возле Белого дома. В ход шли любые материалы, в том числе и вот такая неивзестно откуда взявшаяся огромная труба:

07. Охрана Белого дома надевает повязки с триколором, чтобы отличать "своих" в случае возможных столкновений с переодетой милицией:

08. Повседневная жизнь на баррикадах. Чем-то напоминает Майдан в Киеве, состоявшийся через 22 года после ГКЧП.

09. Полевая кухня защитников:

10. Баррикада у Верховного совета:

11. В ответ на блокировку и охрану зданий в Москву по приказу ГКЧП стали вводить бронетехнику:

12. Люди блокируют танки и БМП на Манежной площади, разгораются оживленные дискуссии между демонстрантами и солдатами:

13. Танки на московских улицах:

14. Генерал Лебедь, бывший в то время заместителем командующего ВДВ, переходит на сторону защитников Белого дома, его примеру последовали и многие друние командиры подразделений. Отчасти именно это предотвратило штурм Белого дома и здания Верховного совета, план которого уже был разработан ГКЧП.

15. Солдаты читают последние новости и листовки протестующих:

16. Ночь с 21 на 22 августа. Люди валят памятник Якову Свердлову — да, 26 лет назад в Москве тоже валили памятники)

17. В ходе ночных столкновений на баррикадах погибло 3 человека, которых похоронили на следующий день:

18. Вот так в те годы выглядели защитники демократии в России, фото с похорон погибших на баррикадах:

19. 22 августа, люди приветствуют Бориса Ельцина возле Белого дома, это уже после падения ГКЧП и ареста всех его участников:

20. 23 августа, Горбачёв вернулся к власти.

21. До конца СССР оставались считанные дни.