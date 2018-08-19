«Боюсь, завтра мы увидим по БТ «Лебединое озеро» 12 19.08.2018, 8:48

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Диктатору предсказали «окончательный инсульт».

После скандального совещания по ситуации Оршанском районе Лукашенко заявил, что в Беларуси «многие люди пытаются бросить камень в огород его решений» и потребовал от своей пресс-службы собрать комментарии о нем в СМИ и интернете.

Читатели Charter97.org прокомментировали заявление диктатора:

«Инсульт-привет! Хартию почитай для начала».

«Он то плакал, то смеялся,

То щетинился, как еж,

Он над нами издевался,

Ну сумасшедший, что возьмешь»

«Шурик, мы не пытаемся, мы изо всех сил бросаем камни в твой огород! Только не долетает до тебя! Свита бережет! Боюсь, если прочтешь, что мы о твоих действиях и словах о нас думаем, дубль 2 случится, и может Чавесу с Каддафи руку пожмешь!!!»

«Если он действительно ВСЕ прочитает, а не то, что ему ОАЦ выберет и распечатает, то окончательный инсульт сразу гарантирован! Ибо против правды и логики нет у него никаких аргументов».

«Сразу картинка встала перед глазами: огородик, чахлые грядки, покосившийся заборчик, рядом коза пасется, а по середине огорода стоит ПУГАЛО и пытается ворон жизни учить»

«Если его пресс-секретари и пресс-служба будут добросовестными, боюсь, завтра мы услышим и увидим по БелТВ «Лебединое озеро»!

«Редкая птица долетит до середины забросанного камнями огорода «решений» самозванца, плотно усевшегося на шею многострадальному белорусскому народу».

«Если бы у меня были силы , я бы бросила в тебя ГОРУ , ибо никогда не видела положительных результатов от твоих решений вот уже 25 лет».