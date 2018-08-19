Арина Соболенко завершила турнир в Цинциннати 19.08.2018, 8:52

Белоруска уступила 1-й ракетке мира.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко не вышла в финал турнира серии «Премьер» в американском Цинциннати с призовым фондом 2 874 299 долларов, сообщает tut.by.

В полуфинальном матче Арина Соболенко (№ 34 WTA) проиграла 1-й ракетке мира румынке Симоне Халеп — 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Соболенко превзошла соперницу в числе эйсов (7−1), но уступила в реализации брейк-пойнтов — 29% (2 из 7) против 83% (5 из 6). Арина допустила 3 двойные ошибки, а Халеп — ни одной.

Прежде Халеп и Соболенко играли друг против друга однажды — в январе 2018-го в четвертьфинале турнира в китайском Шэньчжэне сильнее оказалась румынка (6:2, 6:2).

Арина Соболенко впервые в карьере вышла в полуфинал турнира такого уровня. Успешное выступление в Цинциннати позволит ей со следующей недели впервые подняться в топ-30 рейтинга WTA.

В 1-м круге Арина Соболенко в трех сетах обыграла британку Йоханну Конту (№ 39 WTA). В матче 2-го круга белоруска победила 8-ю ракетку мира чешку Каролину Плишкову — 2:6, 6:3, 7:5, в 3-м раунде одолела 5-й номер мирового рейтинга француженку Каролин Гарсия — 6:4, 3:6, 7:5, а в четвертьфинале взяла верх над 13-й ракеткой планеты американкой Мэдисон Киз — 6:3, 6:4.

Симона Халеп в финале 19 августа сразится с голландкой Кики Бертенс (№ 17 WTA), которая в полуфинале одолела 6-ю ракетку мира чешку Петру Квитову — 3:6, 6:4, 6:2.

Отметим, что Каролин Гарсия во 2-м круге выбила из борьбы белоруску Викторию Азаренко (№ 87 WTA) — 6:4, 7:5. В стартовом матче Азаренко взяла верх над испанкой Карлой Суарес Наварро.

Александра Саснович не сумела пробиться во 2-й круг, уступив в трех сетах Виктории Кужмовой (№ 56 WTA) из Словакии. Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира в Цинциннати через квалификацию, в решающем отборочном матче одолев другую белоруску Веру Лапко.

В 2013 году Виктория Азаренко стала победительницей турнира в Цинциннати, обыграв в финале американку Серену Уильямс — 2:6, 6:2, 7:6 (8:6).