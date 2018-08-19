«Этот стрелок с полудня в засаде сидит»: очевидцы – о стрельбе под Ивацевичами

«Этот стрелок с полудня в засаде сидит»: очевидцы – о стрельбе под Ивацевичами25
- 19.08.2018, 9:44
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Жители Бобровичей рассказали подробности об инциденте со стрельбой в милицию.
ЧП произошло 17 августа в деревне Бобровичи. Местный житель стрелял на поражение по милиционерам. Майор милиции, 42-летний участковый инспектор Ивацевичского РОВД погиб на месте. Второго сотрудника забрали в реанимацию, ему 23 года, пишет kp.by.
- В деревне очень много милиции из Ивацевичей, Пинска, приехал ОМОН, все оцеплено, - описывают ситуацию местные жители. - Этот стрелок с 12 дня в засаде сидит.
Известно, что стрельбу по сотрудникам милиции открыл 57-летний сельчанин. По информации МВД, милиция пришла в деревню с рейдом – проверяли, законно ли хранится оружие. Бобровичи находятся рядом с Выгонощанским лесоохотничьим хозяйством, и среди местных жителей много охотников.
- У него не было разрешения на хранение оружия, и не было охотничьего билета, насколько мне известно, - делится один из местных охотников.
Кроме этого в деревне о стрелке говорят, что он нередко вел себя агрессивно и неадекватно.
Когда к нему пришла милиция, мужчина стрелял в упор и без предупреждения. После этого он забаррикадировался в доме, отказывался сдаться и угрожал продолжать стрельбу. Был ли он пьян, не известно.
В Бобровичи съехались спецслужбы, руководство МВД, Следственного комитета, следственно-оперативная группа. В итоге мужчину обезвредил и задержал ОМОН.
- Одного милиционеразабрали в реанимацию в Ивацевичи. Ему делают операцию - мужчина стрелял картечью, много осколков. После первого выстрела он хотел уйти с линии огня, повернулся спиной, но в него тоже попало. А у погибшего отец тоже милиционер. Ему выстрелили в голову. Это ж надо же, какое в семьях горе… - переживают жители Бобровичей.