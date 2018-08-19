Видеохит: Обезьяна прыгнула с 50-метровой электровышки и прославилась в сети 2 19.08.2018, 10:21

1,852

Животное забралось на вышку с высоким напряжением, а затем пригнуло оттуда, заработав овации очевидцев.

Инцидент случился в индийской деревне Хадия в центральном штате Мадхья-Прадеш. Местные жители пытались выманить обезьяну, но та не поддавалась. Прыжок животного с 50 метров попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail (перевод – korrespondent.net).

Обезьяна вида гульман забралась на самую верхушку электровышки и не хотела спускаться. Ее пытались выманить орехами, а спасатели даже отключили ток на три часа и полезли з аживотным.

Гульман не захотел принять помощь от людей и пригнул с 50 метров на землю. Животное, не получив никаких травм убежало, а очевидцы начали аплодировать.

Эти обезьяны считаются в Индии священными, как олицетворение бога Ханумана.