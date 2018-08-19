Налеты на российскую базу в Сирии усилились 1 19.08.2018, 10:38

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База в провинции Латакия служит главным хабом для проведения российских операций в стране.

Российские средства ПВО в Сирии сбили 45 беспилотных летательных аппаратов, атаковавших базу Хмеймим, заявили в четверг российские военные. Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что пять из них были сбиты за последние три дня вблизи авиабазы Хмеймим, сообщает Эй-Би-Си ньюс. База в провинции Латакия служит главным хабом для проведения российских операций в Сирии.

Конашенков рассказал, что беспилотники выглядят примитивно, имеют дальность полета до 100 километров. Он заявил, что боевики не смогли бы собрать беспилотники без посторонней помощи, но не уточнил, кто мог им помочь. Российский генерал отметил, что в последнее время увеличилось количество атак беспилотников, добавив, что все они были запущены боевиками, базирующимися в северной провинции Идлиб.