Односельчане об ивацевичском стрелке: Не пил, не курил, образованный, книги читал 23 19.08.2018, 11:07

2,712

Жители Бобровичей до сих пор недоумевают, зачем охотник убил милиционера.

Жители тихой деревни Бобровичи в Ивацевичском районе, прозвучавшей сегодня на всю страну, не могут понять, что толкнуло их односельчанина Сергея Д. стрелять в милиционеров, сообщает «Першы рэгіён».

Бобровичи — маленькая деревня, значительная часть людей сюда приезжают на лето, коренных, рассказали жители, тут осталось человек 16. Сергей Д. родом отсюда. В последнее время был безработным, хотя люди говорят, что ранее у него был какой-то бизнес.

Мужчина не был очевидным дебоширом, люди говорят, что не видели его пьяным, он даже не курит. Он в разводе, есть дети, с ним не живут. Его мать уже в почтенном возрасте, живет в другом населенном пункте. Двор у него ухоженный, высажены цветы.

Охотничье ружье у мужчины, как рассказали правоохранители, было уже 18 лет, на него он имел разрешение. Из него стрелок и убил милиционера, а второго ранил. Милиционеров приходило к нему трое, третий не пострадал потому, что ружье заряжается двумя патронами, и после двух выстрелов стрелявший закрылся в доме. Тело погибшего милиционера лежало у ворот стрелка.

Жители Бобровичей рассказали, что Сергей Д. имеет высшее образование, связанное с агрономией. Он часто брал читать книги у местного писателя Веньямина Бычковского.

Характеризуя Сергея Д. сельчане высказываются по-разному. Одни говорят, что он был «каким-то странным», хотя на учете у психиатра не стоял. Да и в таком случае он не имел бы право на хранение оружия. Другие люди говорят, что мужчина имел конфликты с властью, в том числе и милицией ранее, правда какие, толком сказать не могут.

На операцию по захвату стрелявшего приехало несколько десятков машин милиции, следователей, криминалистов, ОМОНа и прочих спецслуб не только с Ивацевичей, но и с области и столицы. Людей из ближайших домов попросили не выходить на улицу. Периодически над домом Сергея Д. силовики запускали квадрокоптер, что-то говорили в мегафон. Во время штурма прозвучало около шести выстрелов возможно со стороны силовиков, однако, никто не пострадал, стрелок был обезврежен и задержан.

После задержания стрелка увезли, с ним проводятся необходимые следственные действия.

Cтрелку может грозить смертная казнь.